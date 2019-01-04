Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Khan’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Khan'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleyen kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmrah Khan ile başbaşa görüştü. Heyetlerarası görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İmrah Khan ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek. Öte yandan Pakistan Başbakanı İmran Han,Pakistan Başbakanı İmrah Khan Anıtkabir'i ziyaret etti. Başbakan Han'a Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan eşlik etti. HAN'IN TÜRKİYE ZİYARETİ KONYA'YLA BAŞLADI Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'de bulunan Başbakan Han ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak ilk olarak Konya'ya iniş yaptı. Han, Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Dün akşam saatlerinde Ankara'ya hareket eden Han, Esenboğa Havalimanı'nda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından karşılandı ve sonrasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen çalışma yemeğine katıldı.