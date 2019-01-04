Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Khan’ı kabul etti

Dün akşam saatlerinde Ankara'ya hareket eden Han, Esenboğa Havalimanı'nda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından karşılandı ve sonrasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen çalışma yemeğine katıldı.