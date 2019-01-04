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Başkan Erdoğan, Khan’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Khan'ı kabul etti.

Giriş Tarihi: 04.01.2019 15:59 Güncelleme Tarihi: 04.01.2019 16:07
Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Khan’ı kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleyen kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmrah Khan ile başbaşa görüştü.

Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Khan’ı kabul etti

Heyetlerarası görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İmrah Khan ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek.

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Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Khan’ı kabul etti

Öte yandan İmran Han,Pakistan Başbakanı İmrah Khan Anıtkabir'i ziyaret etti. Başbakan Han'a Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan eşlik etti.

Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Khan’ı kabul etti

HAN'IN TÜRKİYE ZİYARETİ KONYA'YLA BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'de bulunan Başbakan Han ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak ilk olarak Konya'ya iniş yaptı. Han, Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Khan’ı kabul etti

Dün akşam saatlerinde Ankara'ya hareket eden Han, Esenboğa Havalimanı'nda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından karşılandı ve sonrasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve 'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen çalışma yemeğine katıldı.

Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Khan’ı kabul etti
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Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Khan’ı kabul etti
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