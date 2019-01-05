Eniştesi 6 ay önce ailesini katletti

BUGÜN NELER OLDU

Iğdır'ın Aralık ilçesinde, İran sınırında devriye görevi yapan güvenlik güçlerine, önceki gece 02.30'da Bülent Aydın Hudut Karakol Komutanlığı Lego 8 Kule bölgesinde, PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı. İlk ateş sırasında Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse (23) şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirilirken ağır yaralanan 2 teröristin de arkadaşları tarafından sınırın İran trarafına taşındığı kaydedildi. Öldürülen teröristin örgütün bombacısı olduğu ve üzerinde çok sayıda roketatar ve bomba yapım malzemesi ele geçirildiği kaydedildi. İran sınırından bölgeye 28 Kasım 2018'de ve 1 Ocak 2019'da da saldırılar düzenlenmişti.Saldırıda şehit düşen Köse'nin, Gaziantep'te yaşayan ailesinin ise eniştesi tarafından katledildiği ortaya çıktı. Geçen yıl 20 Haziran'da, Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Bahçeli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Köse'nin eniştesi Eyyüp Yakar (27) boşanma aşamasındaki eşi Gülşen Yakar'ın kaldığı kayınpederi Bekir Köse'nin evine giderek, 1 yaşındaki kızını zorla aldı. Aileyi ölümle tehdit eden Yakar, ertesi gün pompalı tüfekle evi basarak, eşi Gülşen Yakar (22) ile kayınpederi Bekir Köse (48) ve kayınvalidesi Gülsüm Köse'yi (42) öldürdü. Kayınbiraderi Yunus Köse ise ölü taklidi yaparak ağır yaralı kurtuldu.Şehit Köse'nin ise olaydan 3 gün önce göreve başlamak için Iğdır'a geldiği ortaya çıktı. Acı haberin ardından şehidin köydeki yakınları yasa boğuldu. Şehidin naaşı, baba evinin yakınındaki mahalle mezarlığında annesi, babası ve ablasının yanına defnedilecek.