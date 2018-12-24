Teröristlerin korkulu rüyası Bora-12, hedefi 12'den vuruyor

TALEP OLMASI HALİNDE İHRAÇ EDİLEBİLECEK

Aynı zamanda bazı ülkelere de test amaçlı sınırlı sayıda gönderilen milli keskin nişancı tüfeği, talep olması halinde ihraç edilebilecek. Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakcıoğlu, AA muhabirine, 2 bin 100 civarında JMK Bora-12'nin teslimatının yapıldığını söyledi.

Özel birliklerde birer veya ikişer tane olması nedeniyle şu ana kadar sınırlı sayıda üretim yaptıklarını belirten Ocakcıoğlu, "Tüfeğimizin 5 mermi kapasitesi ve tek tek atma özelliği var. JMK Bora-12'nin yurt dışındaki yarışmalarda birinci olması da gurur kaynağımız. Bu da diğer örneklerinden üstün olduğunu gösteriyor. Şu anda jandarma birlikleri daha çok kullanıyor. İnşallah daha iyilerini yapmaya gayret edeceğiz." diye konuştu.