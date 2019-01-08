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Bakan , Dunford ile görüştü

Milli Savunma Bakanı , ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'u kabul etti, görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı

Giriş Tarihi: 8.1.2019 21:31 Güncelleme Tarihi: 8.1.2019 21:36
Bakan Hulusi Akar, Dunford ile görüştü
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve beraberindeki heyeti Millî Savunma Bakanlığında kabul etti. Heyetler arası toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.

Toplantıda, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler, ABD'nin bölgeden çekilmesi, terör örgütü PKK/YPG'ye verilen silahların geri alınması ve DEAŞ dâhil terör örgütleriyle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bu kapsamda, Bakan Akar tarafından konuk heyete;

- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kürt kardeşlerimize karşı değil, bölgedeki tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden PKK/YPG ve DEAŞ'lı teröristlere karşı mücadele ettiği,

- Bu mücadelede ülkemizin Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğüne daima saygılı olduğu,

- Münbiç Yol Haritası'nın süratle tamamlanarak terör örgütü PKK/YPG'nin bir an önce bölgeden çıkarılması gerektiği,

- Türkiye'nin; sınırlarının güvenliği ve bölgenin istikrarı için gereken her türlü tedbiri almakta kararlı olduğu vurgulandı.
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Bakan Hulusi Akar, Dunford ile görüştü
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