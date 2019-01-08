Başkan Erdoğan'dan Bolton açıklaması!

BOLTON'LA NEDEN GÖRÜŞME OLMADIĞI SORUSUNA BAŞKAN ERDOĞAN:



Bolton'un muhatabı İbrahim Kalın'dı, gerekli olsa görüşecektik ama gerekli olmadı; bir tepki olarak değerlendirmeye gerek yok

TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan Bolton'un Ankara ziyareti ve kendisinin Bolton ile neden görüşmediğinin sorulması üzerine "Bolton'un muhatabı Kalın'dı, gerekli olsa görüşecektik ama gerekli olmadı" dedi bunu bir tepki olarak değerlendirmemek gerektiğini kaydetti.

Erdoğan bu ziyaretin ardından ABD Başkanı Donald Trump ile her an bir telefon görüşmesi gerçekleştirebileceğini de belirtti.

"Operasyon ne zaman olacak" diye sorulduğunda "Bizim biliyorsunuz bir zamanlar Ayşe tatile çıkmıştı. Biz de bir gece ansızın gelebiliriz. Her an olabilir. Bu ziyaretten sonra hemen bir irtibata geçmek gerekebilir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'li Bolton açıklaması!

John Bolton Türkiye'den ayrıldı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye'den ayrıldı.

Türk yetkililerle görüşmek üzere dün gece saatlerinde Ankara'ya gelen Bolton ve beraberindekileri taşıyan özel uçak, saat 13.45'te Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti.

Bolton'a ziyareti sırasında, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve Brett McGurk'ün yerine Küresel Koalisyon Özel Temsilcisi olarak atanan James Jeffrey de eşlik etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün sabah saatlerinden bir araya geldi. İkili arasındaki görüşme 2 saat 10 dakika sürdü.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Ankara'dan önce İsrail'i ziyaret etmiş ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.

Dunford ile Jeffrey'nin bir süre daha Ankara'da kalarak görüşmelere devam etmeleri bekleniyor.