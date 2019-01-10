Tekirdağ’da 600 bin uyuşturucu hap ele geçirildi!

Tekirdağ Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dev bir operasyona imza atıldı.

Ekiplerce yapılan planlı çalışmalar kapsamında Türkiye'ye Romanya ve Bulgaristan üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği yönünde istihbarı bilgiler elde edildi. Bunun üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

Operasyon kapsamında Çorlu otoban çıkışında durdurulan 2 TIR'da arama gerçekleştirildi. TIR'ların gizli bölmelerine zulalanmış şekilde 134 kilo ağırlığında 600 bin adet uyuşturucu Extacy hap ele geçirildi.



Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Konu ile ilgili soruşturma sürüyor.