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��da 600 bin hap ele geçirildi!

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dev bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda ’ye Romanya ve ’dan sokulmak istenen 134 kilo uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2019 12:18 Güncelleme Tarihi: 10.1.2019 12:20
Tekirdağ’da 600 bin uyuşturucu hap ele geçirildi!

Tekirdağ Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dev bir operasyona imza atıldı.

Ekiplerce yapılan planlı çalışmalar kapsamında Türkiye'ye Romanya ve Bulgaristan üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği yönünde istihbarı bilgiler elde edildi. Bunun üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

Operasyon kapsamında Çorlu otoban çıkışında durdurulan 2 TIR'da arama gerçekleştirildi. TIR'ların gizli bölmelerine zulalanmış şekilde 134 kilo ağırlığında 600 bin adet uyuşturucu Extacy hap ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Konu ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Tekirdağ’da 600 bin uyuşturucu hap ele geçirildi!
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