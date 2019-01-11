Başkan Erdoğan AK Parti Trabzon Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Trabzon Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

AK PARTİ'NİN ZAFER SANCAĞINI ŞEHRİMİZİN TEPESİNDE DALGALANDIRACAĞIMIZA İNANIYORUM

Son 14 seçimde olduğu gibi 31 Mart seçimlerinde de Trabzon'un kendine asaletine yakışanı yapacağına inanıyorum. Trabzon'da el ele gönül gönüle vererek her zamankinden daha çok çalışarak, inşallah bir kez daha AK Parti'nin zafer sancağını şehrimizin tepesinde dalgalandıracağımıza inanıyorum.

POPÜLİZM BATAKLIĞINA SAPLANMADIK

Bizler 3-5 oy daha fazla alabilmek için popülizm bataklığına saplanmadık. Söz verdi mi, sözünde durur. AK Parti budur. AK Parti'yi diğerlerinden ayıran en önemli temel özellik, milletin çıkarlarını ülkenin menfaatlerini daima kendisinin üstüne tutmasıdır. Bu dava anadolu topraklarını, ilimle, irfanla, hikmetle, aşkla, yoğuran erenlerin mirasçısı bir partidir. Biz laf değil, icraat siyaseti yaptık.

Bugün ikinci üniversitesiyle, yurtlarıyla, yollarıyla, tünelleriyle, gençlik salonlarıyla, modern statlarıyla Trabzon'a çağ atlattık. Trabzon'u a da hızlı tren ağına ekliyoruz.

TÜRKİYE'Yİ HEDEFLERİ VE HAYALLERİ İLE BULUŞTURMANIN KAVGASINI VERDİK

Milli iradenin üstünde hiçbir fani güç tanımadan, Türkiye'yi hedefleri ve hayalleri ile buluşturmanın kavgasını verdik. Sadece kendi seçmenimizi, sadece bize oy verenleri değil 81 milyonun tamamını kucakladık. Sloganımızı da 'tevazu, samimiyet, gayretle önce millet, önce memleket' dedik. Hiç kimsenin hayat tarzına, siyasi görüşüne müdahale etmedik. 100 yataklı Of Devlet Hastanesi'nin yapımı süratle ilerliyor. Bin 200 yataklı Trabzon şehir hastanesi de şu an ihale aşamasında. Trabzon'a toplam 1,7 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik.

YALAN, İFTİRA VE HAKARETLE SİYASET GEMİSİ YÜRÜTMEYE ÇALIŞAN BİR CHP GÖRÜYORUZ

Milletimiz, ülkemiz her alanda ilerlemiş, gelişmiştir ama CHP her alanda alışkanlıklarını değiştirememiştir. Kendini yenilemek yerine yalan, iftira ve hakaretle siyaset gemisini yürütmeye çalışan bir CHP görüyoruz. Belge diye ellerinde salladıkları kağıtların hiçbirini mahkemeye delil olarak sunmadılar. Partinin başındaki zatın yalanlarını finanse etmek için ortak bütçe oluşturmuşlar. Hakaret etmek yerine, fikir üretseler, proje üretseler emin olun bundan herkes karlı çıkacak.

Bizim görevimiz millete hizmet yolculuğunda, selametle yürümek daima doğru olmak, dürüst olmaktır. Önce millet, önce memleket prensibiyle Trabzon adaylarımızın gece gündüz demeden çalışması gerekiyor. 31 Mart Seçimleri ülkemizin 2023 yolculuğunda en önemli kavşak noktalarından biri olacaktır. AK Parti üyelerinin 504 bininin seçmen kütüklerinde kayıtlarını bulamadık.

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