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Sahte kimlikle yakalanan firarisi iş adamı adliyeye sevk edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () "büyük bölge mütevellisi" olduğu iddiasıyla aranan ve sahte kimlikle yakalanan, bir markasının sahibi iş adamı adliyeye sevk edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.1.2019 12:43 Güncelleme Tarihi: 14.1.2019 13:00
Sahte kimlikle yakalanan FETÖ firarisi iş adamı adliyeye sevk edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Sivrikaya'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sivrikaya, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün "büyük bölge mütevellisi" olduğu iddiasıyla aranan iş adamı Murat Sivrikaya, 11 Ocak'ta İzmir'de düzenlenen operasyonda sahte kimlikle yakalanmıştı.

İstanbul merkezli kurulan, Türkiye genelinde bin 100 şubesi bulunan bir çiğ köfte firmasının kurucusu ve sahibi olan Sivrikaya'nın, örgütle iltisakı nedeniyle KHK ile kapatılan İzmir İşadamları Derneğinin yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü öğrenilmişti.

Son dakika: Komagene çiğ köftenin sahiplerinden FETÖ firarisi Murat Sivrikaya'nın İzmir'de sahte kimlikle yakalandığı açıklandı

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Sahte kimlikle yakalanan FETÖ firarisi iş adamı adliyeye sevk edildi
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