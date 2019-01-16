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'e çifte kıskaç

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ firarisi basketbolcu hakkında flaş karar verdi. Savcılık, Enes Kanter hakkında iade talepnamesi ve talebinde bulundu

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DİLEK YAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2019
Enes Kanter'e çifte kıskaç

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan iade talepnamesi düzenleyerek kırmızı bülten başvurusunda bulundu. Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında firari şüpheli basketbolcu Enes Kanter hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'de yaşayan şüpheli Enes Kanter hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan iade talepnamesi hazırlandı.

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FETÖ'nün yapısı ve 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ayrıntılı olarak anlatıldığı talepname yazısında, şüpheli Kanter'in örgüte yönelik bağlantıları ve FETÖ elebaşısı Gülen hakkında sosyal medyadaki paylaşımlarına yer verildi. Şüpheli Kanter'in, örgüte elebaşısı Fethullah Gülen'e 'hocaefendi' dediği, örgüte mali destek sağladığı vurgulanan talepnamede, uluslararası sözleşmeler gereği şüphelinin iadesi de istendi. Savcılık, talepnamenin yanı sıra şüpheli Kanter hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına yönelik evrak düzenledi. Evrakların ilgili birimlere gönderilmeye başlandığı öğrenildi.

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Enes Kanter'e çifte kıskaç
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