Terör çukurundan huzur dolu evlere...

PKK'lı teröristler sözde özerklik ilanıyla birlikte 3 yıl önce Diyarbakır'ın Sur, Mardin'in Nusaybin ve Şırnak'ın Cizre ilçelerinde hendekler kazıp, el yapımı patlayıcılar döşedi. Bölgede yaşayan halkı göçe zorlayıp, yerlerinden eden, camilere bile bomba tuzaklayan teröristler 3 ay süren operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sırasında teröristlerin bomba tuzakladığı birçok ev, tarihi mekan ve cami zarar gördü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile operasyonların hemen ardından ilçelerin ayağa kaldırılması için projeler başlatıldı.







kaldırılması için projeler başlatıldı. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde "Sur İhya Projesi" hayata geçirildi. 2 milyar liralık proje ile ilçenin alt yapısı yenilendi. 12 kilometrelik kanalizasyon, 11 kilometrelik içme suyu ile 9 kilometrelik yağmur suyu şebeke hattı yeniden düzenlendi. PKK'nın yıktığı evlerin yerine bin 500 geleneksel mimaride Diyarbakır evi, 5 bin 637 konut yapıldı. Hz. Süleyman Camisi, Şeyh Mutahhar Camisi, Dört Ayaklı Minare ve ilk Osmanlı eseri Fatihpaşa/Kurşunlu Camisi restore edildi. SABAH'a konuşan Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, devletin desteği ile Sur'da iş yerlerinin onarıldığını, caddelerin yenilendiğini, Diyarbakır'da ilk Millet Bahçesi'nin de Sur'da yapılması için çalışmalara başladıklarını söyledi.



5 MAHALLEDE 5 BİN KONUT

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütünün hendekleri nedeniyle yıkıma uğrayan Abdulkadir Paşa, Fırat, Dicle, Yenişehir ve Kışla Mahalleri'nde TOKİ tarafından yöresel mimariye uygun 5 bin konut yapıldı. Bu konutlardan yapımı tamamlanan Fırat mahallesindeki 342 ev ve 36 iş yeri için kura dün çekildi. Hak sahiplerine kısa süre sonra konutlarının anahtarı teslim edilecek. 4 mahalllede 4 bin 658 konutun ise alt yapı çalışmaları devam ediyor. Bu konutların da kuralarının bu yıl çekilerek, hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.







Nusaybin Mitanni Kültür Merkezi'nde yapılan hak sahipleri kura çekilişine katılan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Nusaybin'in inşa ve ihya projesiyle tekrar ayağa kaldırıldığını belirterek "Sayın Cumhurbaşkanımız, gerekli talimatları verdi. Kısa sürede konutları bitirdik. Sizin istek ve arzularınıza hitap eden yapılar hayırlı olsun. Mardin'de yapılan bu çalışmalar, terörle mücadelemiz sonucunda Mardin'de huzur oluştu. Şu anda 3 milyonun üzerinde turist Mardin'i görmek için geliyor. Bunların bir kısmı da Nusaybin'e geliyor. Burada oteller de açılıyor esnafın yüzü, sizin yüzleriniz gülecek" dedi.



DEVLET YANIMIZDA

AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya ise, Nusaybin'in 3 yıl önce yaşadığı çukur siyasetinin acısını birlikte yaşadıklarını belirterek, devletin inşa ve imarda hep Nusaybinliler'in yanında olduğunu söyledi. Demirkaya "Yerel seçimlerde Nusaybin'de oluşan huzur ve güven ortamını siz değerli Nusaybin halkının kararıyla AK Parti belediyecilik anlamında kazanacağına inanıyorum" dedi.

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