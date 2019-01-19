Casusluktan yargılanacaklar

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a yönelik suikast iddialarıyla ilgili başlatılan ve Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığının "kozmik odaları"nda arama yapılan soruşturmada görevlendirilen hakim ve savcıların yargılandığı davada, "casusluk" yönünden de araştırma yapılmasını kararlaştırdı.



TAHLİYELERİ REDDEDİLDİ

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar "Kozmik Oda" soruşturmasını yürüten eski savcı Mustafa Bilgili, soruşturma kapsamında bazı kararlar veren eski hakimler Halil İbrahim Kütük ve tutuksuz sanık Abdullah Bahçeci katıldı. Önceki oturumlara katılan ancak son duruşmalarda bulunmayan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan tutuksuz sanık eski hakim Nihal Uslu bu duruşmaya da gelmedi. Duruşmada Mahkeme Başkanı Eyüp Yeşil, davanın, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama" suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 330. madde kapsamında açıldığını, mütalaanın ise "devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" suçunu düzenleyen 327. maddesinden verildiğini anlattı. Yeşil, sanıklar ve avukatlarına ek savunma hakkı vermeye hükmettiklerini bildirdi. Mahkeme heyeti, sanıkların tahliye talebini reddederek, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.



MİT VE TSK'YA SORULACAK

Heyetin kararını açıklayan Başkan Yeşil, Kozmik oda aramasında ele geçen belgelerin dışarıya yansıyıp yansımadığı, başka ülkelerin veya örgütlerin eline geçip geçmediği konusunda basında leh ve aleyhe değişik tartışmalar bulunduğunu kaydetti.

Yeşil, bu konuda Genelkurmay Başkanlığı'ndan alınan raporda yeterince açıklık olmadığı için, "bilgilerin güncel olup olmadığı, başka devletlerin veya örgütlerin eline geçip geçmediği" konularında Genelkurmay Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatından bilgi istediklerini söyledi.



24 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Yargıtay Cumhuriyet Savcısınca hazırlanan esas hakkındaki mütalaada, sanıklardan eski savcı Mustafa Bilgili'ye "terör örgütü üyeliği", "devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" ve "verileri yok etmeme" suçlarından 11 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası verilmesi istenmişti.

Eski hakimler Nihal Uslu ve Halil İbrahim Kütük'ün, "terör örgütü üyeliği", "devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" suçlarından 10,5 yıldan 23 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları, tutuksuz sanık eski hakim Abdullah Bahçeci'nin ise beraatine karar verilmesi talep edilmişti.

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