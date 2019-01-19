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Kuşadası ilçe yönetimi görevden alındı

İl Başkanlığı, Ahmet Ekmekçi başkanlığındaki CHP Kuşadası ilçe yönetimini görevden aldı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.1.2019 16:33 Güncelleme Tarihi: 19.1.2019 16:34
CHP Kuşadası ilçe yönetimi görevden alındı

CHP il yönetimi tarafından dün akşam toplantı yapıldı. Toplantıdan sonra yapılan yazılı açıklamada, "Partimizin güçlü ve uyumlu bir şekilde yerel seçim çalışmalarına devam edebilmesi hususunda; CHP İl Yönetim Kurulu kararı ile Kuşadası İlçe Başkanı ve yönetimi, bugün itibarıyla görevden alınmıştır. Önümüzdeki günlerde güçlü bir Kuşadası için ortak akılla, dinamik bir örgüt oluşturacağız. Hep birlikte el ele, kol kola Cumhuriyet Halk Partisi davasına, Türkiye Cumhuriyeti sevdamızla sahip çıkacağız" denildi.

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel'in sadece partililerden değil, turizmci ve esnaftan da tepki gördüğünü öne süren CHP ilçe yönetimi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin de riske atıldığı görüşünü dile getiriyordu.

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CHP Kuşadası ilçe yönetimi görevden alındı
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