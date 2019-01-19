Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Başkan Erdoğan açıkladı! AK Parti Samsun İlçe Adayları belli oldu!

Başkan Erdoğan açıkladı! İlçe Adayları belli oldu!

Başkan Erdoğan, 'nin Adaylarını tanıttı. 31 Mart yerel seçimlerde yarışacak olan Samsun Belediye Başkan adayı ve Samsun ilçe başkan adayları belli oldu.

Giriş Tarihi: 19.01.2019 15:43 Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 16:17
Başkan Erdoğan açıkladı! AK Parti Samsun İlçe Adayları belli oldu!

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Belediye Başkanı adayı ve Samsun ilçe başkan adayları belli oldu. İşte adaylar...

Başkan Erdoğan açıkladı! AK Parti Samsun İlçe Adayları belli oldu!

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: MUSTAFA DEMİR

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan açıkladı! AK Parti Samsun İlçe Adayları belli oldu!

İlkadım Belediye Başkanı Adayı: Erdoğan Tok

Başkan Erdoğan açıkladı! AK Parti Samsun İlçe Adayları belli oldu!

Atakum Belediye Başkanı Adayı: Zihni Şahin

Başkan Erdoğan açıkladı! AK Parti Samsun İlçe Adayları belli oldu!

Canik Belediye Başkanı Adayı: İbrahim Sandıkçı

Başkan Erdoğan açıkladı! AK Parti Samsun İlçe Adayları belli oldu!

Tekkeköy Belediye Başkanı Adayı: Hasan Togar

Başkan Erdoğan açıkladı! AK Parti Samsun İlçe Adayları belli oldu!

Çarşamba Belediye Başkanı Adayı: Halit Doğan

BİZE ULAŞIN