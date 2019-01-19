Başkan Erdoğan açıkladı! AK Parti Samsun İlçe Adayları belli oldu!

Başkan Erdoğan, AK Parti'nin Samsun Adaylarını tanıttı. 31 Mart yerel seçimlerde yarışacak olan Samsun Belediye Başkan adayı ve Samsun ilçe başkan adayları belli oldu. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Samsun Belediye Başkanı adayı ve Samsun ilçe başkan adayları belli oldu. İşte adaylar... SAMSUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: MUSTAFA DEMİR AK Parti İlkadım Belediye Başkanı Adayı: Erdoğan Tok AK Parti Atakum Belediye Başkanı Adayı: Zihni Şahin AK Parti Canik Belediye Başkanı Adayı: İbrahim Sandıkçı AK Parti Tekkeköy Belediye Başkanı Adayı: Hasan Togar AK Parti Çarşamba Belediye Başkanı Adayı: Halit Doğan