Sözcü yazarından Atatürk vurgunu

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Gazeteci Yılmaz Özdil'in "Mustafa Kemal" kitabının, Atatürk'ün doğum tarihi 1881'i çağrıştıracak şekilde 1881 adet özel basıldığı duyuruldu. Tanesi 2 bin 500 olan kitabın satışından elde edilecek toplam gelir, 4 milyon 702 bin 500 lira. Özdil'in Atatürk'ün hayatını yazdığı kitapla ilgili özel satış duyurusunu, yayınevi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Duyuruda, "Tamamı elle ciltlenen 1881 adetle sınırlı bu özel serinin satışı 23 Ocak'ta saat 09.05 itibariyle gerçekleşecek" denildi. Fiyatı 2 bin 500 lira olarak belirlenen kitabın satışının sadece yayınevinin internet sitesinden yapılacağı açıklandı. "1881 adet koleksiyonluk özel baskısı" diye tanıtılan kitap satış duyurusu, sosyal medyada tepkilere de neden oldu. Birçok vatandaş, organizasyonu "Atatürk istismarcılığı" olarak nitelendirdi.