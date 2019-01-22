Bataklığa dönüşecek bir güvenli bölgeye izin vermeyiz

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan,TOBB Ekonomi Şurası'nda yaptığı konuşmada Suriye'de terörle mücadeleyle ilgili önemli mesajlar verdi. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;Ecdattan tevarüs ettiğimiz ve maalesef içimizdeki kifayetsizlerin bir türlü anlamak istemedikleri bir önemli husus da güçlü olmadan güvende olmayacağımızdır. Biz de ecdat gibi ülkemizin güvenliğinin sınırlarımızdan değil, ötesinden başladığına inanıyoruz. Biz sadece Cudi'de Gabar'da değil sınır ötesinde de terörle ve teröristlerle mücadele ediyoruz. Bu vesileyle Afrin şehitlerimize, Zeytin Dalı şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mücadeleyi sürdüreceğiz. Kim olursa olsun, en ufak bir saldırıda bulunanlar bunun bedelini çok ağır ödeyecek. DEAŞ başta olmak üzere YPG-PYD hepsi bunun bedelini ağır öderler. Onun için kimse bizi rahatsız etmeye kalkmasın. Türkiye gerçek gücünün farkına vardı. Bizi oyalayanların amacının sınırlarımızı DEAŞ, PKK/YPG terör örgütleri vasıtası ile delik deşik etmek olduğunu oraları kontrol altına aldığımızda daha iyi gördük. Münbiç'in güvenliğini alacak ve orayı da sahiplerine teslim edeceğiz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok.ABD, Rusya ve diğer kesimlerle olan görüşmelerimizin anlayış birliğine varılarak sonuçlanmasını canıgönülden arzu ediyoruz ama bu demek değildir ki ilanihaye bekleyecek, gözümüzün önünde yürütülen hazırlıkların neticelenmesini seyredeceğiz. İşte sınırlardayız, bütün gücümüzle oralardayız. En yakından gelişmeleri takip ediyoruz. Şayet bize verilen sözler tutulur ve süreç işlerse ne ala. Aksi takdirde hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık, kendi stratejimiz doğrultusunda gereken adımları atmaya başlayacağız. Güvenli bölge teklifimiz terör örgütlerini Türkiye'nin kontrolünde bir şekilde sınırlarımızdan uzak tutma amacını taşıyor. Bir başka ifade ile biz Türkiye'ye karşı bir güvenli bölgeden değil, teröristlere karşı bir güvenli bölgeden söz ediyoruz. Kuzey Irak'ta hala sıkıntılarını yaşadığımız türden ülkemize karşı yeni bataklık haline dönüşecek bir güvenli bölge uygulamasına asla izin veremeyiz.Sayın Trump ile görüştüğümüz gibi 20 mil yaklaşık 30-32 km bizim için bir koridor. Çarşamba (Yarın) Rusya seyahatimiz var. Sayın Putin ile bölgedeki gelişmeleri ele alacağız. Terörden arındırılmış bu bölgelerde Suriye halkının, oralardaki kardeşlerimizin huzurunu sağlama ahdimiz var. İdlib'de biz olmasaydık yüz binlerce insanın ölüm haberlerini alacaktık. Ama orada attığımız adımlara bir sulh zeminini sağladık. Trump'a söyledim. "Lojistik desteği verin, DEAŞ'ı biz buradan temizleriz" diye.Cin şişeden çıktı. Türkiye kat ettiği mesafeyle gerçek gücünün farkına vardı. Her kim ki bu ülkeyi yarım asır öncesine dönüştürmeyi hedeflerse karşısında önce milletimizi bulur. Kendi medeniyetini, tarihini, kültürünü, ecdadını küçümseyen, aşağılayan zihniyetin bu ülkenin geleceğine zerre kadar katkısının olması mümkün değildir.BeyazSaray, Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmede Suriye'nin kuzeydoğusunda iki ülkenin de güvenlik endişelerini giderecek çözümlerin aranması hususunda mutabık kalındığını bildirdi. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Münbiç'teki saldırıda hayatını kaybeden Amerikan vatandaşlarının yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunulan açıklamada "İki lider, Suriye'nin kuzeydoğusu için karşılıklı olarak güvenlik endişelerini giderecek ve müzakere edilmiş bir çözümün aranmaya devam edilmesi konusunda mutabık kaldı. ABD- Türkiye ticari ilişkilerinin genişletilmesinin de iki ülkenin yararına olduğu hususu ele alındı" denildi.