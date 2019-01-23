Erzurum’da kriptolara operasyon: 10 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasında görev alan ve ankesörlü hat üzerinden örgütün mahrem imamlarıyla irtibatı tespit edilen şüphelilerine yönelik yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

Erzurum merkezli Ankara, İstanbul, Konya, Diyarbakır, Afyonkarahisar, Hakkari, Silopi ve Aydın illerinde halen muvazzaf olarak görev yapmakta olan kripto ve ankesör üzerinden arandığı tespit edilen 10 askeri personel hakkında savcılıkça gözaltı kararı verildi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması kapsamında yürütülen operasyonda 10 şüpheli eş zamanlı operasyon kapsamında kıskıvrak yakalandı.

Şüpheli askerlerin Erzurum intikal ettirildiği ve burada işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.