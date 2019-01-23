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’den kaçarak teslim olanlar tecavüz ve işkenceyi anlattı

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2019
YPG’den kaçarak teslim olanlar tecavüz ve işkenceyi anlattı
Ailelerinin yardımıyla son 15 günde Suriye'de PKK/YPG içinde bulunan teröristlere ulaşan istihbarat birimleri, 29'u kadın 44 teröristi ikna edip sağladıkları teknik ve fiziki destekle örgütten kaçmalarını sağladı. Türkiye sınırına gelerek Kilis, Ceylanpınar, Akçakale ve Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin örgütün korkunç yüzünü anlattı: Diyar Kandil: 3 ay önce Münbiç'e gönderildim. Kandil'deki düzenle YPG' deki düzen aynı. Kölelik, tecavüz ve ölüm. Sağ ayağını kaybeden Mardinli Berfin ile sağ kolunu kaybeden Şanlıurfalı Dicle, YPG sorumlusu Faraşin Botan'ın tecavüzüne uğradı ve ikisi deintihar etti. Hevidan Avaşin: Arkadaşlarımız, 'kölelik hayatı işkence ve tecavüze yeter' dedikleri için gözlerimizin önünde öldürüldü. Sema Karker: Örgüt elebaşları Kandil'de de burada da kendilerine, 'yoğunlaştırma evi' altında harem kurduğunu gördüm. Rubar Botan: Kürtlere sesleniyorum. Sakın YPG'ye aldanmayın.
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YPG’den kaçarak teslim olanlar tecavüz ve işkenceyi anlattı
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