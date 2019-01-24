“Atatürk’ü istismar edenlere karşı kanuni düzenleme şart”

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in "Mustafa Kemal" kitabını internet üzerinden 2 bin 500 liraya satışının ardından Atatürk'ün istismar edildiği tartışmaları gündeme geldi. Tam da Sözcü gazetesinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iddianamesinin ardından 'Atatürkçülük' ve 'Atatürk sevgisi' konularının gündeme gelmesi kafalarda soru işareti yarattı. Atatürk istismarcılığının önüne geçebilmek için yasal olarak nasıl bir düzenleme yapılabilir sorusunu akla getirdi.

Atatürk istismarcılığı hakkında nasıl bir hukuki düzenleme yapılabileceği noktasında alanlarında uzman avukatların görüşlerine başvurduk.

ATATÜRK GÜÇLÜ BİR KORUMA KALKANI!

Türkiye'de Atatürk'ün çok etkili ve güçlü bir koruma kalkanı olduğunu belirten avukat Cüneyt Toraman, Sözcü gazetesi hakkında, FETÖ kapsamında iki davanın birleştirilmesinin ardından bu konunun gündeme geldiğini açıkladı. Toraman, "Sözcü iddianamesinde 'FETÖ'ye destek oluyor, övüyor ve övücü yazılar yazıyorsunuz' deniliyor. Bu iddianameden sonra 'Atatürk sevdası', 'Atatürkçülük' artmaya başlıyor. Bu sadece Sözcü gazetesine ait olan bir tavır da değil. 15 Temmuz darbe teşebbüsü davalarındaki sanıkların konuşmaları başından sonuna kadar Atatürkçülükle başlayıp Atatürkçülükle bitiyor. Bunlar aslında sahtekâr, Atatürkçü filan değil. 15 Temmuz darbe teşebbüsüne katılan kişiler de ordunun içerisine böyle sızdılar. Kendilerini Atatürkçü gibi gösteriyorlar. O kadar yayıldı ki bu at izi, it izine karıştı" dedi.

CAN DÜNDAR DA KENDİNİ ATATÜRK İLE MASKELEDİ

Bir dönem Cumhuriyet gazetesinde genel yayın yönetmenliği yapan Can Dündar hakkında açıklamalarda bulunan avukat Toraman, "FETÖ ile içli dışlı olacaksınız, bütün talimatlarına uyacaksınız, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne ortaklaşa operasyon yapacaksınız, sonra da yüzünüze Atatürk maskesi takacaksınız. Sözcü gazetesi iddianamesi sonrası 'Atatürkçülük' kullanılarak samimi Atatürkçüler nezdinde kendilerini aklamaya ve yaptıklarını örtmeye çalışıyorlar ama çırpındıkça da batıyorlar. Bu hep yapıldı, hâlâ da yapılmaya devam ediyor. Ama artık prim vermiyor" diyerek Atatürk istismarcılığının geldiği son durumu analiz etti.

FETÖCÜLER DE ATATÜRK'Ü İSTİSMAR EDİYOR

15 Temmuz hain darbe girişimini yapan FETÖ mensuplarının yıllarca Atatürkçü kisvesi adı altında orduya sızdığına değinen avukat Toraman, FETÖ duruşmalarında da silahlı terör örgütü mensuplarının Atatürk'ü istismar ederek mahkemede savunmalar yaptıklarını belirtti. Sözlerine ise şöyle devam etti: "Örneğin 15 Temmuz darbe teşebbüsü duruşmalarında sanıkların Atatürkçülük savunması etkili olmadı, Atatürkçülük kisvesi altındaki savunmalarına bakmadı, mahkemeler mahkûmiyet kararı verdi. 15 Temmuz darbe girişiminin Atatürkçülükle ne alakası var? Bu olayın da böyle olduğunu değerlendiriyorum. Ne sosyolojik ne siyasi bir durum! Psikiyatrik bir vaka, dünyadaki psikolog ve psikiyatri uzmanlarının incelemesi gerekir."

TÜKETİCİ KANUNU DEVREYE GİREBİLİR

"Atatürk istismarı konusunda bir yasa çıkartılabilir mi ya da ne önerirsiniz?" diye bir soru yönelttiğimizde avukat Toraman, "Hukuki boyut açısından tüketici yasasına göre herkes şartsız olarak 14 gün içerisinde bu ürünü iade edebilir. Eğer bir hata, hile varsa ikrar akdi bozma nedenidir. Böylece dava açarak kitabın parasını geri isteyebilirler. Kitaptaki tarihi bilgiler gerçeklerle örtüşmeyip içeriğinde sahte bilgiler varsa dava açılabilir. Sonuçta kitapta tarihi bir şahsiyeti anlatıyorsunuz, tarihi gerçeklerle birebir örtüşmesi gerek. Bir roman, öykü yazabilirsiniz ama tarihi bir kitap yazıyorsanız, okuyucu aldatıldığını düşünüp mahkemeye başvurup parasının iadesini isteyebilir" dedi.

KARA PARA AKLAMAYA KADAR GİDER BU DURUM!

Türkiye'de kitapların fiyatlarının denetlenmesi gerektiğine değinen avukat Toraman, "Ülkemizde rekabet kurulları, bakanlıklar var. Herkes canı istediği gibi kitaba fiyat koyamaz. Biri kalkıp kara para aklamak için beş tane kitap bassa ve her biri için birer milyon istiyorum diyemez. Kültür Bakanlığı'nın bunu denetlemesi gereken bir olay bu! Para aklamanın en etkili ve en kolay yolu bu! Devlet denetleme kurumlarının ve kültür bakanlığının buna el atması lazım. Eğer bir yasal boşluk varsa doldurmaları lazım. Eğer bunun yolu açılırsa emin olun çok tehlikeli olur. Para yatırıp yurt dışına bile para kaçırabilir, hükümetin önlem alması lazım."

PARA HAREKETLERİNİ DEVLET TAKİP ETMELİ

İstismarla ilgili Türk Ceza Kanunu'nda yasal bir düzenlemenin faydasına inanmadığını belirten avukat Toraman, Atatürk'ün istismar edilmesiyle ve üzerinden rant elde edilmesiyle alakalı olarak şunlara değindi: "Bu bir üründür ve para hareketlerini devlet takip etmek zorunda. Bu ürün olarak piyasaya sürülüyorsa alt üst limitlerini kontrol etmek zorunda! Kültür bakanlığı kontrol etmeli, MASAK 'Mali suç boyutu var mı ya da başka amaçlar var mı?' diye araştırmalı. Mevcut mevzuatın yetersiz olduğu ortaya çıktı. Bu olayla bunun önlemini alması lazım devletin."

ATATÜRK'Ü SİYASİ OLARAK DA RANTA ÇEVİRDİLER

Avukat Selçuk Kar ise Yılmaz Özdil'in mevcut eserleri fahiş fiyattan Atatürk sevgisi adı altında piyasaya sürmüş olmasının çok açık bir şekilde Atatürk'ü istismar olduğunu söyledi. Atatürk istismarının yeni bir olay olmadığını, belli dönemlerde 'Atatürk sevgisi' ve 'Atatürkçülük' adı altında halka dayatılan bir baskı söz konusu olduğunu ifade eden avukat Selçuk Kar, "Atatürk'ün istismarcılığı ile sadece maddi anlamda değil, siyasi olarak da haksız kazanç elde ediliyor. CHP de bunun kaymağını yiyor. Atatürkçülüğü kimi siyasi kimi maddi anlamda ranta çeviriyor. Atatürk bu toplumda bitmek tükenmek bilmeyen bir rant haline getirildi" dedi.

ATATÜRK'Ü KORUMA KANUNU KALKARSA İSTİSMAR DA KALKAR

Avukat Selçuk Kar, Atatürk'ü Koruma Kanununa değinerek bu kanunun istismara yol açtığının altını çizdi. Atatürk istismarının sonlanabilmesi için avukat Kar'ın önerisi ise şöyle: "Atatürk'ü koruma kanunu var ama Atatürk'ün istismar etmeye karşı bir yasa yok. En doğrusu Atatürk'ü koruma kanunun evrensel ilkelere uygun bir şekilde kaldırarak işe başlamak. Eğer bir koruma söz konusu olmazsa onun istismarı da söz konusu olamayacaktır. Böylece istismarın zeminini oluşturan yasayı kaldırmak en önemli iş."

CHP, PKK İLE YAN YANA GELİP ATATÜRK İSTİSMARCILIĞI YAPIYOR

CHP'nin Atatürk'ü istismar edişiyle alakalı olarak PKK terör örgütü ve 15 Temmuz darbe girişimini yapan FETÖ'den örnekler veren avukat Selçuk Kar, "CHP'nin Atatürk ilkelerini savunduğunu, onun çizgisinde olduğunu herhalde hiç kimse söyleyemez. PKK ile yan yana gelmiş bir siyasi oluşumun, Atatürk'ün mirasına sahip çıktığını iddia etmesi gerçekten düşündürücüdür. FETÖ ile olan ilişkileri düşünüldüğünde Atatürk'ün mirasına sahip çıktıklarını iddia etmeleri gerçekten imkânsızdır. Atatürkçülüğü bir kılıf olarak kullanıyorlar. Aslında onlar da Atatürk sevgisinin olduğunu düşünmüyorum. Yaptıkları Atatürk'ü kullanıma elverişli bir şekilde dolaşımda tutmak ve bunu kullanmak! Böylece her şeyinden istifade ediyorlar. Siyasi ve maddi anlamda istifade etmeye çalışıyorlar; bir kısım insanların Atatürk'e olan sevgisini istismar etmeye çalışıyorlar. Bu kılıfı da yıllarca CHP zihniyeti kullandı" diyerek samimi Atatürkçülerin itiraz etmesi gerektiğini söyledi. Selçuk Kar, "Samimi olan Atatürkçülerin bence CHP'deki bu duruma samimice itiraz etmesi gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.