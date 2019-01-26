YPG katliamlarda çocukları kullanıyor

BUGÜN NELER OLDU

Fırat Kalkanı bölgesindeki hücrelerini harekete geçirerek sivilleri hedef alan bombalı saldırılarını artıran terör örgütü PKK/YPG son 47 günde gerçekleştirdiği eylemlerde 49 sivilin ölümüne, 93 sivilin de yaralanmasına neden oldu. Türk istihbarat birimlerinin Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesindeki yerel kaynaklarınca da teyit edilen bilgilerine göre PKK/YPG, TSK'nın Fırat'ın doğusuna operasyon yapacağının açıklandığı günden bugüne kadar, Türkiye aleyhine gösterilere ve öldürülen terörist cenazelerine katılım yapmaya zorladığı 16'sı kadın 56 sivili kurşunlarla katletti. Terör örgütü, örgüte katılmayı zorlamasına karşı çıkan 14'ü lise çağında 27'i genci de kurşuna dizerek öldürdü.SABAH'ın edindiği bilgiye göre PKK/ YPG, motosiklet ve çöp konteynerlerine konulan uzaktan kumandalı bombaları çocuklar aracılığıyla hedef noktaya yerleştiriyor. Geçen çarşamba günü Afrin merkezde sivil araçla saha çalışması yapan Türk istihbarat görevlilerinin dikkati sonucu sivilleri hedef alan bir saldırı önlendi. Çocuk yaştaki sürücünün kullandığı motosikletten şüphelenen istihbaratçılar, 2 ayrı zırhlı araçla trafikte sıkıştırarak boş bir alana gitmesini sağladı. Motosikletin arkasında herhangi bir aracın olmadığına emin olan ekipler, yanına yaklaşıp sürücünün üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi.Motosikletin her iki yanındaki iki torbada C-4'le güçlendirilmiş 20 kilo patlayıcı bulundu. 14 yaşındaki sürücü B.A, torbalarda ne olduğunu bilmediğini söyledikten sonra "3 arkadaşımın ellerinde telefon görünce nerden aldıklarını sordum. 'Behri adlı kişi motosikletini bir yere götürmemizi istedi. Biz de götürdük. O da bizi arkadan arabayla takip etti. Bize telefon hediye etti' dediler. Ben de o kişiyi buldum ve telefon istedim. Bana 2 gün sonra gel dedi. Gittim. Telefon yerine 250 dolar verdi" dedi.FıratKalkanı bölgesinde konuşlu TSK obüsleri, Afrin ilçesinin güneydoğusundaki Tel Rıfat'taki PKK/ YPG hedeflerine dün gece saatlerinde 20'den fazla atış gerçekleştirdi. TSK unsurları, Tel Rıfat'ta yuvalanan örgüt hedeflerine yönelik dün 12, önceki gün ise 5 obüs atışı yapmıştı.