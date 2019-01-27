Fırsatçılık, tefecilik vatana ihanettir

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda 2'si Cumhur ittifakı olmak üzere AK Parti'nin kent ilçelerindeki adaylarını açıkladığı toplantıda konuştu. Marketlerdeki fahiş fiyatlara dikkat çeken Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;Bir KOBİ'ye uygun şartlarda finansman sağlıyoruz. Bazı kişilerin bu kaynağı işinde kullanmak yerine, götürüp faize ve finans araçlarına yatırdığını duyuyoruz. Döviz kuru ve enflasyon konusunda, fiyatları şişiren kimi ticaret erbabının aynı şekilde devam ettiğine inanıyoruz. Dolar düştü mü? Düştü. Borsa yükseldi mi? Bak 100 bini yakaladı. Şimdi marketlere bakıyoruz çarşıya pazara bakıyoruz. Maalesef marketlerde fiyatlar üreticiden alındıktan sonra aracılar vasıtasıyla tırmandırılıyor. Fiyatlar birbirini tutmuyor. Burada belediyelerimize büyük görevler düşüyor. Bu tür fiyatları artıranları hesaba çekmeniz lazım, bunları silkelemeniz lazım. Benim vatandaşıma bu fiyatlarla mal satanları hesaba çekmeniz lazım. Hazırlıklarımız var, bunun uygulamasını yapacağız. Bunun adı fırsatçılıktır, tefeciliktir, hatta ülkeye ve millete ihanettir.Türkiye'nin, Suriye, Irak, Kıbrıs, Balkanlar, Kafkaslar politikalarını anlamak isteyenler gelip Gaziantep'e baksınlar. Biz bölüşmenin bereketine inanan bir milletiz. Biz biliyoruz ki sevgililer sevgilisi Peygamberimiz ne buyuruyor? "Veren el alan elden hayırlıdır" Yine böyle devam edeceğiz. Siyasette, ekonomide elimizdeki imkanları dostlarımızla paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz.Coğrafyamızda hiçbir tarihi ve insani ilişkileri olmayanlar, 12 bin km'den gelip Suriye'de cirit atarken, biz elimiz kolumuz bağlı mı duracağız? Fırat'ın doğusunu teröristlerden arındırdığımızda milyonlarca kardeşimiz evlerine dönebilecek. Askeri hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Halen süren siyasi ve diplomatik süreçlerin neticesini bekliyoruz. İki gün önce Moskova'daydık. Oldu oldu, olmadı bir gece ansızın oralardayız. Biz bu bedeli öderiz ama istiklalimizden ve istikbalimizden asla taviz vermeyiz.Diyorlar ki Türkiye'nin Suriye'de ne işi var? 1998'de baba Esad ile o zaman Türkiye bir Adana Mutabakatı anlaşması imzaladı. Ve bu anlaşma hala hükmü icra edilmesi gerekli bir anlaşmadır. 2001'de bu aynı şekilde yenilenmiştir. DEAŞ'a ne yaptılar bilemiyoruz ama Suriyeli 1 milyon kardeşimizin ölümüne ya göz yumdular ya da doğrudan ortak oldular. İslamın en büyük düşmanı olarak gördüğümüz DEAŞ ile mücadelede somut başarıları olan tek ülke Türkiye'dir.Kentte coşkuyla karşılanan Erdoğan'ın yoluna gül döküldü. Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindekiler Erdoğan'a baklava ikram etti. Erdoğan, mehter takımındaki otistik bir gencin yüzünü okşamasına sevgiyle karşılık verdi.Başkan Erdoğan, salonun önünde bekleyen binlerce vatandaşa hitabında "Gaziantep beni hiç yalnız bırakmadı. Biz Gaziantep'i, Gaziantep de bizi çok sevdi. O sevgi bizi öyle yerlere taşıdı ki 20 yıl önceki Gaziantep'i düşünün, bir de bugünkünü. Nereden nereye geldik" dedi.