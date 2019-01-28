CHP'de olaylı PM toplantısı! 18 saat süren toplantıda neler yaşandı

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 18 saat sürdü.

TARTIŞMALAR YÜZÜNDEN 3 KEZ ARA VERİLDİ

Özellikle İstanbul ve İzmir ilçe adaylarının oylanmasında yaşanan tartışmalar nedeniyle Kılıçdaroğlu, toplantıya üç kez ara verdi.

CHP'de aday krizi büyüyor!

PM ÜYELERİ KAFTACIOĞLU'NA TEPKİ GÖSTERDİ

Gergin bir ortamda devam eden toplantıda söz alan üyeler, PM'ye sunulan bazı belediyebaşkan adaylarına itirazda bulundu. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifası da bazı PM üyelerinin parti yönetimine eleştirilerine yol açtı.

KAPALI OYLAMA YAPILDI

Yaşanan tartışmalar üzerine bazı PM üyeleri, "kapalı oylama" talebinde bulundu. Bu talep doğrultusunda çok sayıda ilçenin adayı, "kapalı oylama" yöntemiyle belirlendi.

İSTİFA ETTİ

CHP PM´de sabaha kadar devam eden belediye başkan adayları mesaisi, sıcak anlar yaşandı. PM´de yer alan ve aynı zamanda TBMM Kamu İktisadi Komisyonu (KİT) üyesi olan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç´ın, aday listesine tepi göstererek Parti Meclisi üyeliğinden istifa ettiği öğrenildi.

MUHARREM İNCE'NİN DÜNÜRÜ DE ADAY OLAMADI

Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu ile genel başkanlık yarışına giren Muharrem İnce'nin dünürü olan Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar'ın yeniden adaylık için gerekli oyu alamadığı ifade edildi.

CHP MYK listesinde İzmir Bayraklı adayı olarak geçen Cevat Durak ve Buca'da Aydoğan Hepdemirgil'in de Parti Meclisi'nden çıkamadığı belirtildi.

ŞİŞLİ ADAYININ İSMİ GERİ ÇEKİLDİ

Şişli Belediye Başkan Adayı olarak CHP Merkez Yönetim Kurulu'ndan (MYK) geçen Fidan Aslan Eroğlu isminin ise Parti Meclisi'nde geri çekildiği kaydedildi. Şişli Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül'ün partisinden istifası, tartışmalara neden olmuştu.

MEHMET KOCADON'A DA ONAY VERİLMEDİ

PM'nin, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un adaylığına da onay vermediği ifade edildi.

PM'nin onayından geçemeyen yerler, yeni yerlerle beraber gelecek Parti Meclisi toplantısında tekrar değerlendirilecek.

KAFTANCIOĞLU KRİZİ

Öte yandan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sabaha karşı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, istifa kararından vazgeçtiğini bildirdi.