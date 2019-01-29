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merkezli organize suç örgütü operasyonu

merkezli organize suç örgütü operasyonunda, 10 kişi yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.1.2019 11:53 Güncelleme Tarihi: 29.1.2019 11:54

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet yürüten bir suç örgütünün, yalnız yaşayan, varlıklı kadınlarla irtibat kurduktan sonra zorla senet imzalatıp ve mallarını yağmaladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İstanbul, Antalya ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında şebeke lideri Cem T'nin de bulunduğu 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 37 mermi ve 12 senet ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonu
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