Hendekçiler hangi yüzle aday!

Aday belirleme ve tanıtım sürecini tamamlayan AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın (perşembe) Ankara'da açıklayacağı Yerel Seçim Manifestosu ile birlikte, iki ay sürecek seçim kampanyası için ülke genelinde sahaya inecek.

Tüm il, ilçe ve beldelerde yürütülecek seçim kampanyasında, her bölgenin özelliği, ihtiyaçları, sosyo-ekonomik yapısı, tarihi ve kültürel dokusu gözetilecek. AK Parti, bölücü örgüt PKK'nın hendek terörü sürecinde harabeye dönen Güneydoğu'nun il ve ilçelerinde ise özel bir kampanya yürütecek.

Güneydoğu kampanyasında, hendek kalkışmasında yaşanan tahribat, HDP'li belediyelerin kalkışmaya verdiği destek halkının yaşadığı mağduriyetler hatırlatılacak.

TERÖRDEN TEMİZLENEN İLLER VE İLÇELERDE...

Terörden temizlenen iller ve ilçelerde öne çıkan "gönül ve hizmet belediyeciliği" anlayışı, hayata geçirilen somut projelerle anlatılacak. Harabeye dönen tarihi dokuyu, aslına uygun restore ederek ayağa kaldıran projeler ortaya konulacak. HDP'li başkanlar döneminde terör örgütüne aktarılan belediye kaynaklarının, halka hizmet odaklı yatırımlara yönlendirilmesi somut örneklerle dile getirilecek. AK Parti'nin Güneydoğu seçim kampanyası, bölge halkıyla iç içe yürütülecek. Kampanya kapsamında STK'lar ve kanaat önderleriyle bir araya gelinecek.

Diyarbakır Kurşunlu Camii / 2015

HDP'NİN 'ÇUKURCU' İSİMLERİ YİNE ADAY

Akşam'ın haberine göre HDP'nin Güneydoğu'da aday gösterdiği belediye başkan adayları arasında 12'sinin terör soruşturmaları kapsamında yargılanan veya hapis cezasına çarptırılan isimlerden oluştuğu ortaya çıktı. HDP'nin Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'nde aday gösterdiği Zübeyde Zümrüt, "KCK ana davası"nda 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Diyarbakır Büyükşehir eş başkan adayları Adnan Selçuk Mızraklı ve Hülya Alökmen Uyanık "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yargılanıyor.

Cizre Sanayi Mahallesi / 2019

ÖRGÜT PROPAGANDASI

Batman Belediye eş başkan adayları Sabri Özdemir ve Songül Korkmaz müebbet hapis cezası istemiyle açılan davada yargılanıyor.

Bismil adayı Gülşen Özer örgüt propagandasından yargılanıyor. Silopi adayı Süleyman Şavluk hakkında ise "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 ayrı soruşturma yürütülüyor. Cizre, Uludere, İdil adayları hakkında da soruşturma var.