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üyesinden 'a: ’den kurtarılmalı!

Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Büyükçekmece halkının dertlerini dinlemeyi sürdürüyor. Bir kahvehaneye uğrayan Uysal'a 'li bir vatandaş "CHP üyesi olmama rağmen ’den bu ilçe kurtarılmalı. Başka bir şey söylemiyorum” diyerek dert yandı.

Giriş Tarihi: 31.1.2019 15:12 Güncelleme Tarihi: 31.1.2019 15:22
CHP üyesinden Mevlüt Uysal'a: Büyükçekmece Hasan Akgün’den kurtarılmalı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal Büyükçekmece halkının dertlerini dinlemeyi sürdürüyor.

Pınartepe Mahallesi'ni ziyaret ederek esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Mevlüt Uysal, mahalledeki bir kıraathaneye uğradı.

Mahalle sakinleriyle çay içip muhabbet eden Başkan Uysal'a, vatandaşlar ilk elden dertlerini, sorunlarını anlattılar.

Ulaşım, imar, alt ve üst yapı çalışmaları gibi birçok konunun ele alındığı sohbette CHP üyesi olduğunu söyleyen bir vatandaşın sözleri dikkat çekti.

CHP'Lİ VATANDAŞTAN HASAN AKGÜN'E ŞOK

"15-20 tane Meclis üyesi 240 bin nüfusun sırtına binmiş durumda" diyerek isyan eden CHP'li vatandaş "Şu anda nasıl yönetildiğini söylüyorum. Yani, CHP üyesi olmama rağmen Hasan Akgün'den bu ilçe kurtarılmalı. Başka bir şey söylemiyorum" diyerek Başkan Uysal'a dert yandı.

Bu konuda çok fazla konuşarak polemik yaratmak istemediğini belirten Başkan Uysal, "Şimdi arkadaşlar, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Büyükçekmece'ye neden gönderdi? sorusunun cevabı tam da burada yatıyor." diyerek kendisine destek veren vatandaşa teşekkür etti.

Mevlüt Uysal'dan Büyükçekmece'ye hem metro hem metrobüs sözü

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