Mevlüt Uysal'dan Büyükçekmece'ye hem metro hem metrobüs sözü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, 31 Mart Yerel Seçimleri için kurulan Mahalle Seçim İrtibat Büroları'nı ziyaret etti. İlk ziyaretlerini Murat Çeşme, Türkoba, Ulus mahallelerindeki seçim bürolarına yaptı. Başkan Uysal'a ziyaretlerde AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik, İlçe Meclis Üyeleri, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ile Mahalle Başkanları eşlik etti.



Başkan Uysal, vatandaşların yoğun ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılandı. Başkan Uysal'ın konuşmaları, "Büyük Başkan", AK Gençlik Başkanın Yanında" tezahüratlarıyla kesildi. Mevlüt Uysal, seçim bürolarında yaptığı konuşmalarda, Büyükçekmece'nin uzun yıllardır hak ettiği hizmeti alamadığını ve önümüzdeki yerel seçimlerde "Hizmet Belediyeciliği"ne kavuşacağını söyledi.