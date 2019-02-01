Oylarımız memleket sevdalısı lidere

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin dört bir yanından Başkent'e AK Parti Aday tanıtım toplantısı için akın eden vatandaşlar SABAH'a konuştu. 81 ilde liderliği Cumhur İttifakı'nın omuzlayacağını belirten vatandaşlar, yerel seçimlerde Türkiye için tercihlerinin açık olduğunu söyledi. Vatandaşların ifadeleri şöyle:Afyonkarahisar'dan geldim. Çok heyecanlı, kalabalık bir toplantıydı. 16 yıldır bu ülkenin. Bu lidere olan ilgi ve sevgisi hiç azalmamış bunu gördüm. 31 Mart'ta gönül adamı, Türkiye'nin mimarı Başkan Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı destekliyorum. İnşallah yüzde 60 ile çıkacağız. Oylarımız memleket sevdalısı lider ve dava arkadaşlarına. Ben torunlarıma daha güçlü, güzel bir Türkiye bırakmak istiyorum.Manisa'dan geldim, çok güzel bir hava. Ben ülkemin bekası için AK Parti ve Cumhur ittifakını destekliyorum. Reisimize güveniyorum, onunla birlikte daha güçlü bir ülke olmak, çocuklarıma refahı yüksek, özgür bir ülke bırakmak için oyum reisimize. 16 yılda ülkemin yolundan, suyuna, dört bir yanında yakılan aydınlık ve gelişmişlik ışığını görüyorum. Bu ülke bu seviyeye bu liderle geldi, daha ileriye gitmek için her zaman tercihim reisimiz ve arkadaşları.AK Parti dönemindebüyüdüm. Babamların anlattığıkaranlık günleri yaşamadım.Yağ kuyruklarında beklemedim.İstediğim zaman hastaneye gittim.Bunca yapılanları görmemekmümkün mü? Ülkemin,ailemin daha ileriye gitmesiniistiyorum. Bizi şefkatlekucaklayan, dünyaya karşıbağımsızlık ve onurumuzukoruyan lidere desteğimsonsuz. Gönülsiyaseti dedi ya obizim gönlümüzüyaptıklarıyla fethettişimdi bizde onu davasıiçin sandıktaAK davadiyeceğiz.