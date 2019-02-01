Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Oylarımız memleket sevdalısı lidere

Oylarımız memleket sevdalısı lidere

’nin ’Gönül Belediyeciliği Manifestosu’nun açıklandığı ’ya ’nin dört bir yanından giden vatandaşlar SABAH’a konuştu: 81 ilde liderliği Cumhur İttifakı omuzlayacak. Yerel seçimlerde Türkiye için tercihimiz çok açık

TÜLAY CANBOLAT Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2019
Oylarımız memleket sevdalısı lidere
Türkiye'nin dört bir yanından Başkent'e AK Parti Aday tanıtım toplantısı için akın eden vatandaşlar SABAH'a konuştu. 81 ilde liderliği Cumhur İttifakı'nın omuzlayacağını belirten vatandaşlar, yerel seçimlerde Türkiye için tercihlerinin açık olduğunu söyledi. Vatandaşların ifadeleri şöyle:
YÜZDE 60 İLE ÇIKACAĞIZ : (Yusuf Köle-53) Afyonkarahisar'dan geldim. Çok heyecanlı, kalabalık bir toplantıydı. 16 yıldır bu ülkenin. Bu lidere olan ilgi ve sevgisi hiç azalmamış bunu gördüm. 31 Mart'ta gönül adamı, Türkiye'nin mimarı Başkan Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı destekliyorum. İnşallah yüzde 60 ile çıkacağız. Oylarımız memleket sevdalısı lider ve dava arkadaşlarına. Ben torunlarıma daha güçlü, güzel bir Türkiye bırakmak istiyorum.
REİSİMİZE GÜVENİYORUM: (Ahmet Dayı -30) Manisa'dan geldim, çok güzel bir hava. Ben ülkemin bekası için AK Parti ve Cumhur ittifakını destekliyorum. Reisimize güveniyorum, onunla birlikte daha güçlü bir ülke olmak, çocuklarıma refahı yüksek, özgür bir ülke bırakmak için oyum reisimize. 16 yılda ülkemin yolundan, suyuna, dört bir yanında yakılan aydınlık ve gelişmişlik ışığını görüyorum. Bu ülke bu seviyeye bu liderle geldi, daha ileriye gitmek için her zaman tercihim reisimiz ve arkadaşları.
SANDIKTA AK DAVA DİYECEĞİZ: (Şeref Narfidan-28) AK Parti döneminde büyüdüm. Babamların anlattığı karanlık günleri yaşamadım. Yağ kuyruklarında beklemedim. İstediğim zaman hastaneye gittim. Bunca yapılanları görmemek mümkün mü? Ülkemin, ailemin daha ileriye gitmesini istiyorum. Bizi şefkatle kucaklayan, dünyaya karşı bağımsızlık ve onurumuzu koruyan lidere desteğim sonsuz. Gönül siyaseti dedi ya o bizim gönlümüzü yaptıklarıyla fethetti şimdi biz de onu davası için sandıkta AK dava diyeceğiz.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Oylarımız memleket sevdalısı lidere
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN