Oylarımız memleket sevdalısı lidere

Türkiye'nin dört bir yanından Başkent'e AK Parti Aday tanıtım toplantısı için akın eden vatandaşlar SABAH'a konuştu. 81 ilde liderliği Cumhur İttifakı'nın omuzlayacağını belirten vatandaşlar, yerel seçimlerde Türkiye için tercihlerinin açık olduğunu söyledi. Vatandaşların ifadeleri şöyle: YÜZDE 60 İLE ÇIKACAĞIZ
: (Yusuf Köle-53)
Afyonkarahisar'dan geldim. Çok heyecanlı, kalabalık bir toplantıydı. 16 yıldır bu ülkenin. Bu lidere olan ilgi ve sevgisi hiç azalmamış bunu gördüm. 31 Mart'ta gönül adamı, Türkiye'nin mimarı Başkan Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı destekliyorum. İnşallah yüzde 60 ile çıkacağız. Oylarımız memleket sevdalısı lider ve dava arkadaşlarına. Ben torunlarıma daha güçlü, güzel bir Türkiye bırakmak istiyorum. REİSİMİZE GÜVENİYORUM: (Ahmet Dayı -30)
Manisa'dan geldim, çok güzel bir hava. Ben ülkemin bekası için AK Parti ve Cumhur ittifakını destekliyorum. Reisimize güveniyorum, onunla birlikte daha güçlü bir ülke olmak, çocuklarıma refahı yüksek, özgür bir ülke bırakmak için oyum reisimize. 16 yılda ülkemin yolundan, suyuna, dört bir yanında yakılan aydınlık ve gelişmişlik ışığını görüyorum. Bu ülke bu seviyeye bu liderle geldi, daha ileriye gitmek için her zaman tercihim reisimiz ve arkadaşları. SANDIKTA AK DAVA DİYECEĞİZ: (Şeref Narfidan-28)
AK Parti döneminde
büyüdüm. Babamların anlattığı
karanlık günleri yaşamadım.
Yağ kuyruklarında beklemedim.
İstediğim zaman hastaneye gittim.
Bunca yapılanları görmemek
mümkün mü? Ülkemin,
ailemin daha ileriye gitmesini
istiyorum. Bizi şefkatle
kucaklayan, dünyaya karşı
bağımsızlık ve onurumuzu
koruyan lidere desteğim
sonsuz. Gönül
siyaseti dedi ya o
bizim gönlümüzü
yaptıklarıyla fethetti
şimdi biz
de onu davası
için sandıkta
AK dava
diyeceğiz.