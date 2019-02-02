12 Eylül işkenceleri ‘kamu görevi’ymiş

BUGÜN NELER OLDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün katıldığı televizyon yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu, günlerdir tartışılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'le ilgili soruya ilginç bir yanıt verdi.Kılıçdaroğlu, 12 Eylül döneminde ülkücüsüyle devrimcisiyle birçok kişinin idamına zemin hazırlayan ve hükümlülere yaptırdığı işkencelerle tanınan Soyer'in babası başsavcı Nurettin Soyer'i 'kamu görevlisi' diyerek savundu. Soyer'le ilgili kamuoyu tepkilerinin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Suç bireyseldir. Kaldı ki babasının hiçbir suçu yok ki. Babası bir kamu görevlisi. Davayı açmış, kişiler beraat eder, beraat etmez. Babasının açtığı bir davadan ötürü hele hele aradan bu kadar yıl geçmiş oğlu kalkıp suçlayalım, bu nedir biliyor musunuz? Demokrasi kültürünün olmaması demektir" savunmasını yaptı. Kılıçdaroğlu'nun o dönemde yaşanan işkenceleri görmezden gelerek verdiği bu cevap tepki çekti. Son yapılan PM'de yaşanan tartışmaların ardından İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifa açıklamasının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, parti içindeki tartışmaları, partinin özel hayatı olarak gördüğünü ve kamuoyu önünde tartışmayı doğru bulmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, 'Kaftancıoğlu'nun istifasını siz mi istediniz?' şeklindeki soruyu da "O bölümlere girmek istemem. Dediğim gibi bu bir partinin kendi iç sorunudur. Kendi iç sorunuyla ilgili alanı tartışmak istemem" diye konuştu. "Canan Hanım seçime kadar devam edecek mi?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Devam edecek, sonrasına bakarız" dedi.Kılıçdaroğlu, kadın aday sayısının az olmasına yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine ise , "Zaman zaman arkadaşlarıma da söylüyorum kadın aday istiyoruz. Kadın arkadaşlar da erkek aday öneriyor. Kadın aday ben de istiyorum. Elbette ki kadın aday olmalı. Yapacağız da zaten kadın aday ama yeterli değil" diye konuştu.