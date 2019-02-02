AK Parti Belediye Başkan adayı İsmail Erdem'den Ataşehir'e 4 müjde birden

AK Parti'nin Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşme sonrası açıklama yaptı.

Halen Sancaktepe Belediye Başkanı olan ve Sancaktepe'de önemli çalışmalara imza atan Erdem, Ataşehir'in yıllardır devam eden problemlerini de 31 Mart'tan sonra çözeceği sözünü verdi.

3 MAHALLENİN MÜLKİYET SORUNU ÇÖZÜLECEK

Bakan Kurum ile yaptığı görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirten Erdem, özellikle Ataşehir'deki 3 mahallenin mülkiyet sorununun kısa sürede çözüleceğini belirtti. Görüşmede Yeni Çamlıca Mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi ve Mevlana Mahallesi'ndeki mülkiyet problemlerinin ele alındığını belirten Erdem "Sayın Bakanımız tüm tekliflerimize olumlu yaklaştı" dedi.

TOKİ'NİN ELİNDEKİ ARSA DEVREDİLECEK

Öte yandan Esatpaşa'da yer alan ve mülkiyeti TOKİ'nin elinde olan arsaların devri konusunda da önemli gelişmeler yaşanabileceğine işaret eden Erdem, İmar İskan Blokları'nda TOKİ ile yapılan anlaşmanın da ele alınacağını söyledi.

Üç konuya da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un çok olumlu yaklaştığını belirten Erdem "Tüm problemler tek tek çözülecek. Bizler sorunları çöze çöze geldik bugünlere kadar. İnsallah 31 Mart'tan sonra da Ataşehir'deki mülkiyet ve imar sorunları da çözülmüş olacak" dedi.

52 FUTBOL SAHASI GENİŞLİĞİNDE MİLLET BAHÇESİ

Ataşehir'e yapılacak Millet Bahçesi konusunda da müjde veren Erdem "260 bin metrekarelik Erenköy Gümrüğü'nün yerine de Millet Bahçesi talebimiz olmuştu. Onu da TOKİ olarak yapabileceklerini belirttiler" dedi.

İSMAİL ERDEM KİMDİR?

1959 yılında Sivas'ta doğan İsmail Erdem, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü'nden mezun oldu.

Siyasi hayatına 1977 yılında MSP Kadıköy Baş Müşahidi olarak başladı. 1984 yılında Refah Partisi Kadıköy İlçe Teşkilatı'nda Seçim İşleri Başkanı olarak görev yapt. Kadıköy İlçe yönetiminde 2 dönem Seçim İşleri, 2 dönem Teşkilat Başkanlığı yaptı. 1991 Genel Seçimleri'nde, Refah Partisi'nden İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı oldu. 1995 - 2001 yılları arasında Refah ve Fazilet Partisi'nde İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1999 Yerel Seçimleri'nde 1. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı oldu. Aynı yıl İl Genel Meclisi Üyesi seçildi.

AK Parti'nin kuruluşu ile birlikte AK Parti İl Genel Meclis Grubu'nu kurdu ve Grup Başkanı oldu.

2001 - 2004 yılları arasında AK Parti Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. 3 Kasım 2002 Genel Seçimleri'nde 1. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı yaptı.

2004 - 2009 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyeliği, 2005 - 2009 yılları arasında İBB Meclis Üyeliği ile birlikte aynı zamanda Encümen Üyeliği görevlerini de yürüten Erdem, aynı zamanda Sancaktepe Belediyespor Kulübünün kurucu Onursal Başkanı ve Medeniyet Yolcuları Vakfı Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanıdır.

İsmail Erdem, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde, iki dönem üst üste Sancaktepe Belediye Başkanlığı'na seçildi. 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde tekrar Sancaktepe'den Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. İsmail Erdem evli ve dört çocuk babasıdır.