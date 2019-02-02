Evini müteahhide vermeye mecbur değilsin

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üsküdar'da yeniden inşa edilen Hacı Harun Ekşi Camisi'nin açılışına katıldı. Cuma namazını camide kılan Erdoğan, namaz sonrası vatandaşlara hitap etti. Kentsel dönüşüme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi:Unutulmamak istiyorsak ya bu tür eserler inşa edeceğiz ya hayırlı evlatlar yetiştireceğiz veyahut da çeşmeydi, köprüydü bu tür yatırımlar yapacağız. Bunlar kaldığı sürüce biz de unutulmayız. Namaz çıkışı bir kardeşimiz yanıma yaklaştı. Buralar kentsel dönüşüm kapsamı içinde olan yerler. Bizim zorla bir kentsel dönüşüm adımımız yok. Depremle ilgili bir sıkıntı var malum.Bizim zorla bir kentsel dönüşüm adımımız yok. Biz istiyoruz ki burada malum, depremle ilgili bir sıkıntı var, ama bütün mesele gönüllük esasına dayalı olarak... Bazı müteahhitler diyormuş ki 'Ben yüzde 60'ını, 70'ini alırım ondan sonra da seni kapıya koyarım'. Müteahhidin dediği geçerli değil ki. Siz Cumhurbaşkanı'nın dediğini dinlemiyorsunuz, bakanların dediğini dinlemiyorsunuz, belediye başkanının dediğini dinlemiyorsunuz, müteahhidin dediğini dinliyorsunuz. Sen müteahhide evini vermeye mecbur değilsin; böyle bir şey yok. Böyle bir sıkıntı olduğu anda muhtara belediye başkanımıza durumu bildirin ben burada komşunuzum zaten, gelin bana bildirin. Böyle bir şeyi yapamayacaklarını görün.Bizim bütün derdimiz buraları en güzel şekle nasıl getirebiliriz. Şimdi görüyorsunuz burada ne plan var ne proje var. Allah göstermesin yarın öbür gün buralarda bir deprem olursa ve bu depremden sonra hazmedemeyeceğimiz neticeler olursa ne yaparız o zaman? Kime ah edersiniz? Yine bana ah edersin 'Niye bu binaları planlı, projeleri uygun bir şekle dönüştürmedin' diye. Görüyorsunuz işte şimdi binalarımıza bakalım. Ben de burada oturduğum için konuşuyorum. Hala da aynı şekilde ve 5 katlı bina da var, 6 katlı bina da var, onun yanında 2 katlı bina da var. Allah göstermesin, bir zelzele bir deprem bunun faturası bize çok ağır olur.Her şey, gönüllülük esasına dayalıdır. Kimseyi buradan kovmaya dayalı bir şey kentsel dönüşümde söz konusu değildir. Anlaşmak suretiyle belediye başkanı arkadaşlarımızın bu konuda aracı olması suretiyle veya bu konuda yine çevre şehircilik bakanlarımızın da devreye girmesi suretiyle bu adımları atarız, asla vatandaşımızın mağdur olmasına fırsat vermeyiz. Böyle bir zemini de yani müteahhit arkadaşlar var burada kusura bakmasınlar, müteahhitler kazansın diye de böyle bir adımı atmayız.BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, sanatçı Barış Manço'nun vefatının 20. yıl dönümü dolayısıyla twitter'dan bir mesaj yayınladı. Barış Manço portresinin ve "Benden Öte Benden Ziyade" şarkısının 'Ben ben var ki benim içimde. Benden öte, benden ziyade' sözlerini paylaşan Erdoğan, mesajında, "Müzik dünyamızın duayen ve efsane ismi, 7'den 77'ye herkesin gönlünde çok farklı ve özel bir yere sahip olan Barış Manço'yu, vefatının 20. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle yad ediyorum" dedi.