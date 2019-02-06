74 firari darbecinin başına 67 milyon TL ödül

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'nün darbe girişiminden sonra firar eden ve aralarında generallerin de bulunduğu 490 eski askerden 74'ü daha İçişleri Bakanlığı'nın "terörden arananlar listesine" eklendi. Başlarına toplam 66 milyon 900 bin lira ödül konulan darbecilerden 12'si kırmızı, 1'i turuncu, 61'i ise gri kategoride arananlar listesine girdi. Kırmızı kategoride eski tuğgeneraller Ali Kalyoncu, Mehmet Nail Yiğit ile İstanbul'daki darbe faaliyetlerini yürüten eski Albay Ahmet Zeki Gerehan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast için görevlendirilen timde bulunan eski Yüzbaşı Burkay Karatepe yer aldı. HelikopterleYunanistan'a kaçan eski binbaşılar Gençay Böyük, Ahmet Güzel, eski yüzbaşılar Abdullah Yetik, Feridun Çoban, Süleyman Özkaynakçı, Uğur Uçan, eski astsubaylar Bilal Kurugül ve Mesut Fırat da kırmızı kategoride başına 4 milyon lira ödül konulan firari darbecilerden oldu. Turuncu kategoride arananlar listesine giren firari İsmail Sarı'nın başına ise 600 bin lira ödül konuldu. Gri listede ise 61 darbeci var. Terörden arananlar listesinin güncellemesiyle gri kategoride başına 300 bin lira ödül konulanlar arasında 61 firari darbeci de yer aldı. Bunların arasında darbe girişiminden önce GATA'da görevli eski tuğgeneral Mehmet Zeki Kıralp ismi dikkati çekiyor. Gri listedeki en yüksek rütbeli darbeci olan Kıralp'e generallik rütbesini, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in taktığı tanık ifadelerine yansımıştı. Darbe girişiminde aktif rol oynadığı tespit edilen eski Milli Savunma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü kurmay albay Tevfik Gök'e de gri kategoride yer verildi. Kara Harp Okulu Komutanlığındaki darbe faaliyetlerini yürüten eski albay İlhami Polat, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Özel Kalem Müdürü eski albay Nuh Altınsoy, olay tarihinde Genelkurmay Başkanlığı emir astsubayları Serhat Pasha ile Şener Doğrugören ile 15 Temmuz akşamı a haber televizyon kanalının işgal edilmesi talimatını veren eski yüzbaşı İsmail Menderes Sema da başına 300 bin lira ödül konulan firari darbeciler arasında yerini aldı.Eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel İşlem Daire Başkanı tuğgeneral Ali Kalyoncu, başına 4 milyon lira ödül konulan kırmızı kategorideki darbecilerin başında geliyor. Firari Kalyoncu, darbecilerin sözde atama listesinde Ankara sıkıyönetim komutan yardımcısı ve Mamak 28. Mekanize Piyade Tugay komutanı olarak görevlendirildi. Aralarında Genelkurmay Başkanlığının da bulunduğu bazı kritik noktaların işgali için görevlendirdi. Kalyoncu son ana kadar kanlı eylemlerinden vazgeçmedi. Darbe sanığı eski Tümgeneral Osman Ünlü savunmasında firari Kalyoncu'yu "gözü dönmüş biri" olarak tanımladı. Kalyoncu'nun erlere "Tankın üzerine çıkanı direkt indirin" talimatı vermişti.Kırmızı kategoriye isim eklenen firari tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit darbe girişiminden önce 66. Mekanize Piyade Tugay komutanı olarak görev yapıyordu. Sanık Yiğit, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu ile Numan Kurtulmuş'un da aralarında bulunduğu bazı siyasilerin gözaltına alınması talimatını veren isimdi. Yiğit darbe için birlikten çıkan askerleri el sallayarak uğurladı.Darbe girişimi sonrası helikopterle Yunanistan'a kaçan eski binbaşılar Gençay Böyük, Ahmet Güzel, eski yüzbaşılar Abdullah Yetik, Feridun Çoban, Süleyman Özkaynakçı, Uğur Uçan, eski astsubaylar Bilal Kurugül ve Mesut Fırat'ın isimleri da kırmızı kategori ye eklendi.