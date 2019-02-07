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Başkanı Altun'dan listesi paylaşımı

Başkanı Prof. Dr. . "'nin listesi (en hafif tabiriyle) ilginç. Madem çıtayı bu kadar yükselttiniz, gelecek sefere gerçekten liyakat sahibi birini seçmeye ne dersiniz?" mesajını paylaştı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2019 19:55 Güncelleme Tarihi: 7.2.2019 20:24
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Foreign Policy listesi paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Foreign Policy dergisinin Küresel Düşünürler listesine ilişkin Twitter'dan mesaj paylaştı.

Altun, paylaşımında, "Foreign Policy'nin Küresel Düşünürler listesi (en hafif tabiriyle) ilginç. Madem çıtayı bu kadar yükselttiniz, gelecek sefere gerçekten liyakat sahibi birini seçmeye ne dersiniz?" ifadelerini kullandı.

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Altun, mesajına çocuk programı Susam Sokağı'nın kukla karakterlerinden Kurabiye Canavarı'nın hareketli bir görselini de ekledi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Foreign Policy listesi paylaşımı
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