FETÖ’nün kara parasıyla vergi rekortmeni oldu

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FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz'ün kasası avukat Tayfun Aktaş'ın yargılandığı İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada FETÖ'nün kara para trafiği ile ilgili önemli detaylar ortaya çıktı. Duruşmada FETÖ'den tutuklu yargılanan işadamı Hacı Murat Gülcan'ın ifade tutanağını okuyan mahkeme başkanı, Gülcan'ın ifadesinde, "Ortağımın, HSYK imamı denen Tayfun Aktaş'la ilişkisi vardır. Tayfun Aktaş, Zekeriya Öz'ün kasasıdır" dediğini aktardı. Aktaş ise vergi rekortmeni olduğunu iddia etti. Mahkeme heyeti, Aktaş'ın tahliye talebini reddedip, duruşmayı erteledi. Dava dosyasında, 17 Aralık operasyonlarının talimatını veren dönemin başsavcı vekili Zekeriya Öz'ün, Dubai'de yaptığı tatili Ali Ağaoğlu'nun şirketine karşılattığı, sonra da tatil parasını kendisi ödemiş gibi fatura kesilmesi için avukat Aktaş'ı Ağaoğlu'na gönderip tehdit ettirdiği de belirtildi.