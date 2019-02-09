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Son dakika: Karagümrük çetesine operasyon!

Son dakika haberi... 'da flaş operasyon! İstanbul’da Karagümrük çetesine yönelik başlatılan operasyonda aralarında cezaevinde bulunan çete liderinin oğlu ile kardeşlerinin bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 9.2.2019 11:25 Güncelleme Tarihi: 9.2.2019 11:26
Son dakika: Karagümrük çetesine operasyon!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince sabah erken saatlerde başlatılan operasyon, çete mağduru 5 kişinin savcılığa yaptığı suç duyurusuyla başlatıldı.

Milliyeti'in bir haberine göre, savcılık talimatıyla harekete geçen ekipler çeteye yönelik olarak yaptığı projeli teknik ve fiziki çalışmaların ardından bu sabah merkez Fatih olmak üzere değişik ilçelerde operasyon düzenledi.

11 ŞÜPHELİ YAKALANDI!

Yapılan baskınlarda silahlı baskın, tehdit, yaralama, şantaj gibi değişik suçlardan haklarında savcılıkça gözaltı kararı verilen 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında cezaevinde bulunan çete lideri Nurettin Ergin'in kendisiyle aynı adı taşıyan oğluyla 2 kardeşinin de bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındı.

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Son dakika: Karagümrük çetesine operasyon!
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