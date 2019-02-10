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'da : 1 yaralı

'nın Çankaya ilçesinde, 3 arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada, Efekan G. yaralandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.2.2019 09:28
Ankara'da silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, saat 23.00 sıralarında Çankaya ilçesi Keklik Pınarı Mahallesi 896/2. Sokak'ta meydana geldi. Efekan G. ile buluştuğu 2 arkadaşı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Efekan G., tabancayla vuruldu. Silah seslerini duyan mahalleli, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Efekan G.'yi hastaneye kaldırdı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Ankara'da silahlı kavga: 1 yaralı
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