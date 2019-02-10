Milli Palet Fabrikası devlete aittir ve öyle kalacaktır

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Tuzla Tersanesi'nde Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi olma özelliğini taşıyan, test ve eğitim korveti Ufuk'un denize iniş töreninde konuştu. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milli palet fabrikasının yabancılara satıldığına yönelik iddialarına tepki gösterdi. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;Ufuk korveti ağır iklim ve deniz şartlarında 45 gün boyunca kesintisiz seyir yaparak milli güvenliğimize yönelik tehditleri anında tespit edebilecektir. Ufuk korveti, Türkiye'nin denizlerdeki gören gözü olacaktır. Türk Savunma Sanayii adına tarihi bir adım attık. Sahada varlık göstermeyen masada kendine yer bulamaz.Sadece Tuzla bölgesindeki tersanelerde son 16 yılda iki bin geminin tamiri, onarımı gerçekleşmiştir. Tersanelerimizin bu seviyelere ulaşması ülkemiz ekonomisi adına çok çok önemlidir. Türk gemicilik sanayi üzerindeki ölü toprağını silkeleyerek son 16 senede yeniden şaha kalkmıştır. MİLGEM projemizin en kritik halkalarından birini daha hayata geçirmiş oluyoruz. Ufuk korveti milli imkan ve kabiliyetlerle üretildi. İnşallah önümüzdeki dönemde el birliği içinde başarı çıtamızı daha da yükseklere taşıyacağız. Türkiye'yi bu alanda dünyanın lider ülkelerinden biri yapacağız.PKK tarihinin en büyük hezimetini yaşıyorsa, sebebi terörle mücadelemizin kendi imkanlarımızla yürütülmesidir. 2015'ten itibaren; terörü kaynağında yok etme ve kesintisiz operasyon stratejisine geçtik. İHA ve SİHA'ların sayısını artırdık.Türkiye yakın tarihinde silah, mühimmat ve askeri teçhizat bakımından dışa bağımlılığının acısını çekmiştir. Türkiye parasını peşin ödediği uçakları dahi teslim alamamış, üç sene Amerikan patentli hiçbir yedek parçanın, cephanenin ülkemize satışına müsaade edilmemiştir.Bugün bile bölgemizdeki despotları silah ve mühimmata boğanlar konu ülkemiz olunca kırk dereden su getiriyor. Dünyanın en eli kanlı teröristlerine silah verenler, mesele Türkiye olunca engeller çıkarıyorlar. DEAŞ'tan PKK'ya kadar Müslümanların kanını döken bütün terör örgütlerinin elinde Batılı ülkeler mahreçli silahlar var. Türkiye'nin eli kolu bağlı şekilde beklemesi mümkün değil. Tarih ders almayanlar için tekerrür eder.CHP Genel Başkanı, yaptığımız onca açıklamaya rağmen, inatla ve ısrarla halen bu fabrikanın yabancılara satıldığı yalanını söylüyor. Fabrikanın mülkiyeti devlete aittir ve öyle kalacaktır. Hatta şu anda bu alanı yapan firma; yüzde 50 Katar, yüzde 50 Türk ortaklığı olan bir firmadır. Yapılan iş, işletme hakkının belli şartlar ve süreler dahilinde 25 senelik devridir. Fabrikada çalışan kardeşlerimizin özlük haklarında da hiçbir gerileme yaşanmayacaktır.