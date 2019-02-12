FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütünün "mahrem imamlar yapılanmasında" yer aldığı iddia edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Kütahya, İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Erzurum ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, muvazzaf astsubaylar C.S, O.U, G.G, A.Y.Y, Ö.O, İ.Ö, E.B.U, F.A, M.E. ve Y.T. ile daha önce astsubaylıktan ihraç edilen S.K. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi.