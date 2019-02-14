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'de 'lilerin yürüyüşüne izin verilmedi

'de, elebaşı Öcalan ve açlık grevindeki 'e destek için yürüyüş yapmak isteyen gruba polis izin vermedi. Aralarında HDP'li vekillerin de bulunduğu grup, uyarının ardından dağıldı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2019 17:23 Güncelleme Tarihi: 14.2.2019 17:33
Bingöl'de HDP'lilerin yürüyüşüne izin verilmedi

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığı iddiasıyla Diyarbakır'da açlık grevi yapan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek için partinin Muş milletvekilleri Mensur Işık ve Şevin Coşkun ile Bingöl milletvekili Erdal Aydemir'in de aralarında bulunduğu grup, öğleden sonra yürüyüş yapmak istedi.

HDP binası önünde güvenlik önlemi alan polis, gruptakilere dağılmalarını söyledi.

HDP'li vekil polis memurunun kolunu ısırdı

Bunun üzerine binada bulunanlar, birkaç kişilik gruplar halinde dağılırken, milletvekilleri yürümek istedi.

Polisler, yürümelerine izin vermediği milletvekillerinden de dağılmalarını istedi. Milletvekilleri de yürüyüş yapmadan bölgeden ayrıldı.

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Bingöl'de HDP'lilerin yürüyüşüne izin verilmedi
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