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'li vekil polis memurunun kolunu ısırdı

'da, Hakkari milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla izinsiz yürüyüş yapmak isteyen HDP milletvekillerinden , açtığı pankartı almaya çalışan kadın polis memurunun kolunu ısırdı

AA Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 13.02.2019 17:46 Güncelleme Tarihi: 13.02.2019 20:29
HDP'li vekil polis memurunun kolunu ısırdı
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HDP'li vekil polis memurunun kolunu ısırdı

milletvekilleri Muazzez Orhan, Murat Sarısaç, ve Sait Dede, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla Kazım Karabekir Caddesi'nde yürüyüş yapmak istedi.

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HDP'li vekil polis memurunun kolunu ısırdı

Çevrede güvenlik önlemi alan emniyet müdürlüğü ekipleri, 100 metre yürüyen milletvekillerini durdurarak yürüyüşe izin vermedi.

HDP'li vekil polis memurunun kolunu ısırdı

Kaldırımda oturmak isteyen milletvekilleri, Leyla Güven'in fotoğrafının bulunduğu pankartı açmaya çalıştı.

HDP'li vekil polis memurunun kolunu ısırdı

Polislerin, pankartı almaya çalıştığı sırada Diyarbakır Milletvekili Aydeniz, bir kadın polis memurunun kolunu ısırdı.

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HDP'li vekil polis memurunun kolunu ısırdı

Hastaneye götürülen polis memuru, 10 gün iş göremezlik raporu aldı.

HDP'li vekil polis memurunun kolunu ısırdı

Kaldırımda bir süre daha bekleyen milletvekilleri, araçlarına binerek kentten ayrıldı.

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