Cumhur İttifakı’nda 20 il daha masada

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde MHP ile 20'den fazla il üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Özellikle PKK'ya ve FETÖ'ye yakın adamlar gelmesin, tek derdimiz o" dedi Özhaseki, TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı.Özhaseki, bazı gelişmelerin kendilerini rahatsız ettiğini vurgulayarak, yerel seçimde ittifak çalışmalarıyla ilgili dertlerinin daha fazla belediye almak olmadığını yineledi.Ana muhalefetin, 31 Mart'taki seçim için birçok partiyle müzakere yaptığını, ancak HDP ile gizli görüşmeler gerçekleştirildiğini aktaran Özhaseki, "Yaptıkları bütün görüşmelerde bir yerleri alabilmek üzerine birbirlerine peşkeş çekiyorlar. 'Şu şehir senin olsun, bu şehir benim olsun, hadi şunu olmadı pazarlıkla öbür tarafa bırakalım.' Ondan sonra pazarlık bitmezse liderler devreye giriyor, liderler kavga ediyor, gürültü ediyor, anlaşıyorlar. İlleri birbirlerine peşkeş çekiyorlar, dertleri burada daha fazla belediye almak gibi gözüküyor. Peki ben soruyorum şimdi oradaki insanların iradesini nasıl hiçe sayıyorsunuz?"Terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yakın isimlerin işbaşına gelmesini önlemek istediklerini vurgulayan Özhaseki, "Tek tek illeri yatırıp incelerken buna bakıyoruz. Çünkü hiçbirisi yerli ve milli değil. Bizim MHP ile hiçbir sorunumuz yok. Yerli ve milli olmak, aramızdaki tek önemli anlaşma metni bu." diye konuştu.Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan MYK'da belediye Meclis üyelikleri çalışıldı. Kurmaylarının bazı illerde teşkilatlarda aday konusunda yaşanan sıkıntı ve çekişmeleri aktarması üzerine Erdoğan, "Zorluk çıkaranları, uzlaşmayanları koymayın listeye. Yeni sistemi alışmaları gerekiyor. İllere giden tüm geden arkadaşlar tek tek anlatsın" diye konuştu.Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesinde de gündeme gelen il sayısının 20 olduğu, buna birkaç ekleme yapılabileceği belirtildi. Bu iller arasında Giresun, Iğdır, Zonguldak, Kars, Yalova, Şırnak da bulunuyor.Görüşmenin ardından 19 ilde geniş kapsamlı bir anket çalışması yapılması için düğmeye basıldı.