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'li Yıldırım hakkında soruşturma başlatıldı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle eski Van Milletvekili hakkında soruşturma başlattı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2019 15:49 Güncelleme Tarihi: 14.2.2019 16:12
HDP'li Yıldırım hakkında soruşturma başlatıldı

PKK ÖVGÜSÜ, HAKARET, TAHRİK...

Alınan bilgiye göre, HDP Van eski Milletvekili Yıldırım hakkında, sosyal paylaşım sitesi Twitter' da, "Hiçbir zaman çaresiz olmadık. Çünkü PKK var. PKK bitmez. PKK nicelerini bitirdi faşistlerin. Sıranızı bekleyin. Bizi de bitirecek. Topalınızla, reisinizle, hav hav yapanınızla. Pek yakında.", "Merak etmeyin yakında dişlerimiz siz ve ortağınız olan tüm faşistlerin gırtlağında olacak", "Bahçeli ve Erdoğan sayesinde pek yakında Türkiye diye bir yer kalmayacak. Ama Kürdistan hep vardı ve var olmaya devam edecek. Biji Kürdistan." sözleri ve diğer suç unsuru taşıyan paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

HAKLI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, söz konusu paylaşımlarıyla ilgili Nadir Yıldırım hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma yürütülecek.

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HDP'li Yıldırım hakkında soruşturma başlatıldı
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