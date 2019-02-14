HDP'li Nadir Yıldırım'dan skandal paylaşım: Çaresiz olmadık çünkü PKK var!

HDP 26. Dönem Van Milletvekili Nadir Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hiçbir zaman çaresiz olmadık. Çünkü PKK var. PKK bitmez. PKK nicelerini bitirdi faşistlerin. Sıranızı bekleyin. Sizi de bitirecek, topalınızla, reisinizle, hav hav yapanınızla." cümleleriyle PKK terör örgütüne açık destek verip, Türkiye'yi tehdit etti.

HDP, PKK'DAN KOPAMIYOR

HDP'li Yıldırım'ın buna karşılık verdiği yanıtsa PKK ile HDP arasındaki bağları bir kez daha gözler önüne serdi. Yıldırım, çarelerinin PKK olduğunu ifade etti.

KÜSTAH SÖZLER



HDP'nin bir önceki dönem Van Milletvekili olan Nadir Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Hiçbir zaman çaresiz olmadık. Çünkü PKK var. PKK bitmez. PKK nicelerini bitirdi faşistlerin. Sıranızı bekleyen. Sizi de bitirecek, topalınızla, reisinizle, hav hav'yapanınızla. Pek yakında." ifadelerine yer verdi.

HDP'NİN GERÇEK YÜZÜ



Mart ayında yapılacak seçimlere; CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi ile hazırlanan Kandil'in partisinin gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıktı..