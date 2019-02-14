Kaybeden vatan hainleri kazanan Türk Milleti olacak

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, hem eşi Fazıl Gürs'ü (36) hem de babası Necati Sayın'ı (62) şehit veren, iki kız kardeşi ise gazi olan bir çocuk annesi Bilge Gürs:
Atatürk'ün
kurduğu parti, vatan hainleriyle ittifak
yapıyor. Millet her zaman olduğu
gibi sandıkta dersini vermeyi bilir.
Başınızı yastığa rahat koymak istiyorsanız,
şehitlerimizin canlarını
hiçe saydıkları vatan, millet davası
için tercihiniz Cumhur İttifakı olmalıdır.
CHP, kendini 1 dolara satanları
cezaevinde ziyaret ediyor, askerimizi
polisimizi şehit eden PKK'lıların
sözcüğünü yapan HDP'lillere destek
oluyor. Bu millet, vatan hainlerinin
tanklarla, F-16'larla parçalayamadığı
ülkeyi CHP-HDP
ittifakına da sandıkta böldürtmez.
Gencecik şehitleri gören
bir CHP'li nasıl bu ittifaka oy
verir. İttifak yapsalar da sonuç
değişmeyecek. Başkanlık seçiminde
de aynı oyunu oynayan
bu iki partiden hesap sorulacak.
31 Mart'ta kazanan Türk
Milleti kaybeden vatan hainleri
olacak. KALBİNİN ALTINA SAPLANAN DARBECİ KURŞUNUYLA YAŞAYAN GAZİ İLHAN Şer ittifakını boşa çıkaracağız FETÖ'NÜN 15 Temmuz darbe girişiminde bulunduğu gece sokağa çıkarak darbecilere karşı meydan okuyan ve vurulan gazi Musa İlhan:
2,5 yıldır kalbimdeki darbeci kurşunuyla yaşıyorum.
Bir tarafta sırtını hangi örgütlere dayadığını ilan eden
parti diğer tarafta darbe gecesi kaçacak yer arayan Kılıçdaroğlu'nun
partisi. Bunlar şer ittifakı yapıyor. Milletin gönlündeki
ittifak Cumhur İttifakı. 23 Haziran'da nasıl bu zillet ittifakını
devirdiysek 31 Mart'ta da aynısı olacak. Ben bu vatan
uğruna canımı koydum. Kalbimin hemen altında bir kurşun
var ve ameliyat riskli olduğu için çıkarmadılar. Atatürk'ün
partisinin böylesi bir duruma düştüğünü görmek kurşundan
daha büyük acı veriyor" dedi. KÜRT SEÇMENLER DARBEYE ALKIŞ TUTAN CHP'NİN OYUNUNA GELMEZ 1995'TE Erzincan'da PKK'nın şehit ettiği Diyarbakırlı Mehmet Büyükburç'un ağabeyi olan Anadolu Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Büyükburç:
Kürt seçmenler, CHP'nin bu oyununa gelmeyecek,
CHP-HDP ittifakını sandığa gömecektir. CHP içinde
şüphesiz, şahadet şerbetini içmiş şehitlerin yakınları vardır.
Sizlere bir şehit ağabeyi olarak sesleniyorum, kendinize
gelin ve terör örgütünün uzantısı olan HDP'yle kucak kucağa
olanlardan uzaklaşın.
KILIÇDAROĞLU TERÖRÜ İÇİMİZE SOKUYOR VAN'DA, PKK'lı teröristlerin evini basarak katlettiği AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu'nun kızı Yeter Muştu:
Bu ittifaka destek vermek,
PKK'ya destek vermekle bir. CHP Lideri Kemal
Kılıçdaroğlu terörün bitmesine müsaade etmiyor.
Aksine, onlarla işbirliği yapmaya devam ederek, terörü
her geçen gün daha da içimize sokuyor. İnanıyorum
ki; halk da bunun bilincinde olarak bu ittifakı
bozacaktır. Bizim tek dileğimiz ve umudumuz terörün
bitmesidir. PKK'nın bitmesi için mücadele eden devlet
büyüklerine teşekkür ederken, babamın katillerinin ve
bu emri verenlerin bulunması için de sürekli dua ediyoruz. Sırrıberk ARSLAN/ Meral YILDIZ
/ Yunus Emre KAVAK/ Hüseyin KAÇAR
/SABAH