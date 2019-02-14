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Kaybeden kazanan olacak

Hüseyin KAÇAR
HÜSEYİN KAÇAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2019
Kaybeden vatan hainleri kazanan Türk Milleti olacak
15 Temmuz darbe girişimi sırasında, hem eşi Fazıl Gürs'ü (36) hem de babası Necati Sayın'ı (62) şehit veren, iki kız kardeşi ise gazi olan bir çocuk annesi Bilge Gürs: Atatürk'ün kurduğu parti, vatan hainleriyle ittifak yapıyor. Millet her zaman olduğu gibi sandıkta dersini vermeyi bilir. Başınızı yastığa rahat koymak istiyorsanız, şehitlerimizin canlarını hiçe saydıkları vatan, millet davası için tercihiniz Cumhur İttifakı olmalıdır. CHP, kendini 1 dolara satanları cezaevinde ziyaret ediyor, askerimizi polisimizi şehit eden PKK'lıların sözcüğünü yapan HDP'lillere destek oluyor. Bu millet, vatan hainlerinin tanklarla, F-16'larla parçalayamadığı ülkeyi CHP-HDP ittifakına da sandıkta böldürtmez. Gencecik şehitleri gören bir CHP'li nasıl bu ittifaka oy verir. İttifak yapsalar da sonuç değişmeyecek. Başkanlık seçiminde de aynı oyunu oynayan bu iki partiden hesap sorulacak. 31 Mart'ta kazanan Türk Milleti kaybeden vatan hainleri olacak.

KALBİNİN ALTINA SAPLANAN DARBECİ KURŞUNUYLA YAŞAYAN GAZİ İLHAN
Şer ittifakını boşa çıkaracağız
FETÖ'NÜN 15 Temmuz darbe girişiminde bulunduğu gece sokağa çıkarak darbecilere karşı meydan okuyan ve vurulan gazi Musa İlhan: 2,5 yıldır kalbimdeki darbeci kurşunuyla yaşıyorum. Bir tarafta sırtını hangi örgütlere dayadığını ilan eden parti diğer tarafta darbe gecesi kaçacak yer arayan Kılıçdaroğlu'nun partisi. Bunlar şer ittifakı yapıyor. Milletin gönlündeki ittifak Cumhur İttifakı. 23 Haziran'da nasıl bu zillet ittifakını devirdiysek 31 Mart'ta da aynısı olacak. Ben bu vatan uğruna canımı koydum. Kalbimin hemen altında bir kurşun var ve ameliyat riskli olduğu için çıkarmadılar. Atatürk'ün partisinin böylesi bir duruma düştüğünü görmek kurşundan daha büyük acı veriyor" dedi.

KÜRT SEÇMENLER DARBEYE ALKIŞ TUTAN CHP'NİN OYUNUNA GELMEZ
1995'TE Erzincan'da PKK'nın şehit ettiği Diyarbakırlı Mehmet Büyükburç'un ağabeyi olan Anadolu Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Büyükburç: Kürt seçmenler, CHP'nin bu oyununa gelmeyecek, CHP-HDP ittifakını sandığa gömecektir. CHP içinde şüphesiz, şahadet şerbetini içmiş şehitlerin yakınları vardır. Sizlere bir şehit ağabeyi olarak sesleniyorum, kendinize gelin ve terör örgütünün uzantısı olan HDP'yle kucak kucağa olanlardan uzaklaşın.

KILIÇDAROĞLU TERÖRÜ İÇİMİZE SOKUYOR
VAN'DA, PKK'lı teröristlerin evini basarak katlettiği AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu'nun kızı Yeter Muştu: Bu ittifaka destek vermek, PKK'ya destek vermekle bir. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu terörün bitmesine müsaade etmiyor. Aksine, onlarla işbirliği yapmaya devam ederek, terörü her geçen gün daha da içimize sokuyor. İnanıyorum ki; halk da bunun bilincinde olarak bu ittifakı bozacaktır. Bizim tek dileğimiz ve umudumuz terörün bitmesidir. PKK'nın bitmesi için mücadele eden devlet büyüklerine teşekkür ederken, babamın katillerinin ve bu emri verenlerin bulunması için de sürekli dua ediyoruz.


Sırrıberk ARSLAN/ Meral YILDIZ/ Yunus Emre KAVAK/ Hüseyin KAÇAR/SABAH
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Kaybeden vatan hainleri kazanan Türk Milleti olacak
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