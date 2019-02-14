Kaybeden vatan hainleri kazanan Türk Milleti olacak

BUGÜN NELER OLDU

Atatürk'ünkurduğu parti, vatan hainleriyle ittifakyapıyor. Millet her zaman olduğugibi sandıkta dersini vermeyi bilir.Başınızı yastığa rahat koymak istiyorsanız,şehitlerimizin canlarınıhiçe saydıkları vatan, millet davasıiçin tercihiniz Cumhur İttifakı olmalıdır.CHP, kendini 1 dolara satanlarıcezaevinde ziyaret ediyor, askerimizipolisimizi şehit eden PKK'lılarınsözcüğünü yapan HDP'lillere destekoluyor. Bu millet, vatan hainlerinintanklarla, F-16'larla parçalayamadığıülkeyi CHP-HDPittifakına da sandıkta böldürtmez.Gencecik şehitleri görenbir CHP'li nasıl bu ittifaka oyverir. İttifak yapsalar da sonuçdeğişmeyecek. Başkanlık seçimindede aynı oyunu oynayanbu iki partiden hesap sorulacak.31 Mart'ta kazanan TürkMilleti kaybeden vatan hainleriolacak.2,5 yıldır kalbimdeki darbeci kurşunuyla yaşıyorum.Bir tarafta sırtını hangi örgütlere dayadığını ilan edenparti diğer tarafta darbe gecesi kaçacak yer arayan Kılıçdaroğlu'nunpartisi. Bunlar şer ittifakı yapıyor. Milletin gönlündekiittifak Cumhur İttifakı. 23 Haziran'da nasıl bu zillet ittifakınıdevirdiysek 31 Mart'ta da aynısı olacak. Ben bu vatanuğruna canımı koydum. Kalbimin hemen altında bir kurşunvar ve ameliyat riskli olduğu için çıkarmadılar. Atatürk'ünpartisinin böylesi bir duruma düştüğünü görmek kurşundandaha büyük acı veriyor" dedi.Kürt seçmenler, CHP'nin bu oyununa gelmeyecek,CHP-HDP ittifakını sandığa gömecektir. CHP içindeşüphesiz, şahadet şerbetini içmiş şehitlerin yakınları vardır.Sizlere bir şehit ağabeyi olarak sesleniyorum, kendinizegelin ve terör örgütünün uzantısı olan HDP'yle kucak kucağaolanlardan uzaklaşın.Bu ittifaka destek vermek,PKK'ya destek vermekle bir. CHP Lideri KemalKılıçdaroğlu terörün bitmesine müsaade etmiyor.Aksine, onlarla işbirliği yapmaya devam ederek, terörüher geçen gün daha da içimize sokuyor. İnanıyorumki; halk da bunun bilincinde olarak bu ittifakıbozacaktır. Bizim tek dileğimiz ve umudumuz terörünbitmesidir. PKK'nın bitmesi için mücadele eden devletbüyüklerine teşekkür ederken, babamın katillerinin vebu emri verenlerin bulunması için de sürekli dua ediyoruz./SABAH