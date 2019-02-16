Başkan Erdoğan, ATV- A haber ortak yayınında duyurdu!

Başkan Erdoğan'ın ATV-A Haber ortak canlı yayınına katıldığı programdaki konuşmanın tüm detayları şu şekilde;

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Bedelli askerlik ve yeni askerlik sistemi için vatandaşlara son dakika haberleri üst üste geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı yayında, yeni askerlik sisteminin belli bir aşamaya geldiğini vurgularken 6-9-12 şeklinde belirlenmiş modelin tercih edildiğini ifade etti. Bir diğer merak edilen husus da bedelli askerlik konusuydu. Yeni sistemde bedelli askerlik konusu da çok merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyla ilgili de "Bedelli askerlik var, dövizle de var. Döviz neyse karşılığı Türk lirası olacak." ifadelerini kullandı. Yeni askerlik sisteminde yedek astsubaylık da olacak! 12 ay yedek subaylık, er-erbaş durumu, bedelli askerlik... İşte Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni askerlik sisteminin tüm detayları!

"Askerlikte belli noktaya gelindi. Yeni askerlik sistemi çalışmalarında milletimizin askerlikten bağlarını koparmadan TSK'nın ihtiyacının karşılandığı, bunun yanında yükümlü her vatandaşın askerlik eğitimi kamuoyunda olumlu algı uyandıracak bir sistem oluşturmayı hedefledik. İş belli bir aşamaya geldi. 6,9,12 şeklinde belirlenmiş vaziyette. Bunların içerisinde er erbaş durumu sözkonusu. Yedek subaylık aynı şekilde sözkonusu. Bunların yanında yedek astsubaylık da sözkonusu, bunlar olacak. Burada özellikle ihtiyaca göre bazı adımlar atılacak. Bedelli askerlik var, dövizle de var. Döviz neyse karşılığı Türk lirası olacak."

YENİ ASKERLİK DÜZENLEMESİNDE YEDEK ASTSUBAYLIK DA OLACAK

"12 ayı yedek subay olarak da gündeme getiriyoruz. Yedek subaylık olayını ciddi manada önemsiyoruz. Yetişmiş insandan TSK'da istifa etmemiz lazım. 12 olarak gözükse de bunun 1 ayı zaten izin olarak geçiyor. Burada 3 ay temel eğitim var. Bunun yanında özellikle ücretler noktasında bu eğitim dönemi, belli bir ücret kendilerine ödenecek. Burada hassas bir şey var. Bedelli ve dövizli. Buradan elde ettiğimiz gelirle er erbaş, astsubay, yedek subay, yedek astsubay, bütün bunların ücretleri belirleme noktasında çalışmalar yapıldı."

"Personel kaynağı noktasında herhangi bi sıkıntıya girmeyeceğiz. Bedelli askerlikte bu planlamayla geçmiş oluyoruz. Dövizlide aynı şekilde önüne geçmiş oluyoruz. Bu sistem ne üzerine çalışacak? TSK'nın ihtiyacı nedir? Öngörülebilir olmak önemli. Süreklilik ifade edecek bu planlama. Eğitim ve mesleki gelişim ihtiyacı. Özellikle yeni askerlik sistemimizin sistem olarak alt başlıklarını oluşturuyor. Bedelli ve dövizde soru işareti kalmayacak. Sabit fiyat üzerinden gidecek. Şu kadar Avro mu dendi? Onun karşılığında TL ne ise bedelli askerliğe katkısı o olacak. Ama dediğim gibi 6,9,12. Yükümlü er baş er. Yedek subay, yedek astsubay olacak. Bu şekilde yeni düzenlemeyi bitirmiş olacağız"

"KAŞIKÇI CİNAYETİ'Nİ ULUSLARARASI MAHKEMEYE TAŞIYACAĞIZ"

'Gündem Özel' programında Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri değerlendiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda işlenen Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CIA'nın henüz olayla ilgili ağırlığını koymadığını söyledi.

"2018 yılının en önemli olaylarından birisi olarak tarihe geçen Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, "Bu işi uluslararası mahkemeye taşıma noktasında kararlıyız." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN, MACRON'A FRANSIZ TARİHİNDEKİ SOYKIRIMLARI HATIRLATTI

Başkan Erdoğan, ATV-A Haber ortak canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlarken Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a adeta ders verdi. "Bizim tarihimizde soykırım yoktur." Diyen Erdoğan, Macron'a Fransız tarihini hatırlatarak cevap verdiğini belirterek "Daha siyasette yenisin, tarihini öğren" dediğini anlattı.

Başkan Erdoğan: "Macron'a siyasette daha yenisin. Tarihini öğren dedim"

İŞGAL, ZULÜM, KÖLELİK, KATLİAM...

1830 yılında Cezayir'i işgal eden Fransız orduları, burada halka zulmetmeye başladı. 1939 yılında Gabon'da köle merkezleri kurdu. Senegal, Benin, Vietnam ve Gine'deki işgal ve katliamları Tunus'taki zulümler izledi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuyla ilgili bir tweet paylaştı.

TANZİM SATIŞ NOKTALARI

Başkan Erdoğan tanzim satışının tüm yurda yayılacağını belirterek, "Şimdi bize bir operasyon çekmeye kalkıyorlar. Domates, biber, bakliyat ürünleri. Zincir marketlere de açık söyledim. Eğer bu fiyatlar en uygun yere çekilmezse adımlarımızı atarız. Adımı attık. Şu anda bu işe Ankara, İstanbul olarak başladık. Bugün Bursa'da 3 tane açtık. Yarın öbür gün 10'a çıkacak. Ben 30'a kadar çıkartın dedim. Anında fiyatlar yarı yarıya düştü. Zincir marketlerde de fiyatlar ciddi manada düşüş göstermeye başladı. Seçim sonrası bu iş düzeldi düzeldi. Düzelmediği takdirde ilgili bakanlıklarımız oturacaklar, konuşacaklar. Bu marketleri ciddi manada rahatsız edecek. Eğer fiyatlarda uygun bir yere inmezlerse bu kez biz diğer ürünlere de gireceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan'dan tanzim satış uygulamasına ilişkin açıklama:Tüm yurda yayılacak...

BAŞKAN ERDOĞAN KÜRT SEÇMENLERE DE SESLENDİ

Başkan Erdoğan, "AK Parti'yi nasıl batıda kaybettiririz. Güneydoğu'da, Doğu'da kendileri açısından biz nasıl kazanırız. Teröre mesafe koymayan bu dörtlü çeteye şunu hatırlatıyorum, er ya da geç eriyeceksiniz, biteceksiniz. Bu millet sizi affetmeyecek. Kürt kardeşlerimiz kayyumlar sayesinde belediyede hizmet gördü. Diyarbakır'da bunu göreceksiniz. Batıda ne varsa orada o oldu. Şırnak gibi yerde aynısı oldu. Oradaki belediyeler devletten aldıkları paraları Kandil'e gönderdiler. Kayyumlarla bütün bunları şu anda aştık. Buralar aydınlatma görmezdi. Ey benim Kürt kardeşim gene bu oyuna gelecek misin? Butün bu hizmetler size marifet iltifata tabidir anlayışıyla bunu ortaya koyanları herhalde yalnız bırakmayacaksınız. Ki bu yolculuk 31 Mart'tan sonra devam etsin." dedi.

Başkan Erdoğan: Ey benim Kürt kardeşim gene bu oyuna gelecek misin?

KARTAL'DA ÇÖKEN BİNA HAKKINDA: "BAY KEMAL ORADA YOKTU"

Başkan Erdoğan Kartal'da çöken binaya ilişkin, "Yanıbaşında bu olay oluyor ve siz 5 gün sonra oraya gidiyorsunuz. Genel Başkan ise kendi belediye başkanının oraya ne zaman gittiğinin haberi yok, benimki bütün gün oradaydı diyor. Peki bay Kemal sen 21 kişinin şehit olduğu vakada sen neredesin. Yuhalanır mıyım diye mi korktun. 9 askerimizin şehidinde istifa eden Akif Hamzaçebi oradaydı, ama Bay Kemal orada yoktu. " dedi.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: "Sen neredesin?"

BAŞKAN ERDOĞAN: MİLLİ TAKIM'DA YERLİ HOCA OLMALI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATV ve A Haber ortak canlı yayınında, spor gündemine ilişkin de görüşlerini paylaştı:

"Yerli bir hocamızın olması benim arzumdur. Nitekim geçmişten bugüne yerli hocalarla başarı kazandık. Dolayısıyla gerek bütün kendi liglerimizdeki futbolcuları tanıma noktasında, onların takibi noktasında yerli hoca çok daha etkili olacaktır. Yabancı benim liglerimde oynayan futbolcuların performansını bilemez. Yerlisi bilir. Tüm oyuncuların ciğerini okuyor, ruhunu biliyor."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan VAR yorumu

"VAR sisteminde bazı hatalar olsa da faydalı bir sistem. Ancak VAR sistemini de kontrol eden check-balance tarzında bir sistem kurulmalı. Hakemlerden oluşan bir denetleme kurulu oluşturulabilir. İstanbul'da güzel stadyumlar var. Beşiktaş'ın güzel bir stadı var. Başakşehir'in butik ama güzel stadı var. Tüm bunlarla beraber çok farklı bir yere doğru gidiyoruz. Trabzonspor'un bambaşka güzel bir stadyumu var."

Başkan Erdoğan, "CHP yine bunu gündeme getirip duruyor. IMF daha 1-2 sene önce bizden borç istedi. Ben o zaman Başbakandım, dedim ki 'verin' dedim. IMF vereceğimizi anlayınca borç almaktan vazgeçti. Şu anda IMF ile bizim ilişkimiz yok." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan muhalefetin IMF iddialarına ilişkin açıklama