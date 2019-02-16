Kandil’le iş tutanlar sandığın dibini görecek

31 Mart'taki yerel seçimler için bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak halinde olan CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'ne 15 Temmuz gazileri ile şehit yakınlarının öfkesi büyük... Hakan Yılmaztürk 15 Temmuz darbe girişiminde, FETÖ'cü hainlerin silahından çıkan kurşunla gazi oldu. Mahkeme kararıyla Gazi ismini aldı. O gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hainlere direnirken yüzüne isabet eden mermiyle yanağı ve burnundan yaralanan Yılmaztürk, CHP'nin HDP ile işbirliğine "Kanımıza dokunuyor" diyerek isyan etti. Yılmaztürk "Şehitlerimizin kemikleri sızlıyor, yazık çok yazık. Atatürk'ün partisiyiz diyorlar, Kandil'le işbirliği yapıyorlar. Oy nedir; şereftir, namustur. Bir oy için şeref namus satılmaz. Ne olursa olsun sonuç belli, yine sandığın dibini görecekler" diye konuştu.







"BİZİMKİ YÜREK İTTİFAKI"

Hainlerin kurşunlarının yüzüne açtığı iz için "Şeref madalyam" diyen Yılmaztürk sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhur ittifakına çıldırıyorlar, bilmiyorlar ki biz bayrağımıza vatanımıza, namusumuza sahip çıkanlarız. Seçim ittifakı değil Cumhur İttifakı; yürek ittifakı, birlik ittifakı, bayrak ittifakı, vatan ittifakı. Bir de, bizi ekonomiden vurmak istiyorlar, bilmiyorlar ki bu ülkede milyonlarını kaybetmeye ve canını seve seve vermeye hazır insanlar olduğunu. Her zamanki gibi, bu kirli ittifakı sandığa gömeceğiz."







'BUNLARLA CEPHEYE GİDİLMEZ'

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünde hainlerin F-16 ile attığı bombayla şehit olan Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokul 3. sınıf öğrencisi Muhammet Yalçın'ın (22) Konya'da yaşayan babası Selahattin Yalçın, kirli ittifaka şu sözlerle tepki gösterdi: Yıllardır çocuklarımızı şehit eden PKK'nın siyasi uzantısıyla Atatürk'ün kurduğu bir parti nasıl oluyor da bir arada hareket ediyor. Bunlar ülkemizin geleceğini düşünmüyorlar. Bu kirli ittifakla cepheye gidilmez."

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