"Türkiye Güven Huzur" uygulaması

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨, Jandarma Genel Komutanlıgˆı ve Sahil Gu¨venlik Komutanlıgˆı birimlerince, dün u¨lke genelinde es¸ zamanlı olarak 58 bin 528 personel ve 235 dedekto¨r ko¨pegˆi ile 4 bin 623 noktada "Türkiye Güven Huzur (2019-1)" uygulaması gerçekleştirildi.

Vatandaşların yogˆun bulundugˆu alıs¸veris¸ merkezleri, egˆlence ve etkinliklerin gerçekleştirildiği meydanlar, fuar ve kutlama alanları, metruk binalar, kamu binaları c¸evreleriyle bu gu¨zergahlara ac¸ılan bulvar, cadde ve sokaklar, toplu tas¸ıma yapılan gar ve istasyon, iskele ve liman, otogar ve terminal giris¸leriyle park ve bahc¸eler, 20.00-23.00 saatlerinde umuma ac¸ık egˆlence mekanları ve c¸evreleri, hedef odaklı risk analizi yapabilen sec¸ici personelin de bulundugˆu ekiplerce denetlendi.

Uygulamada 575 bin 163 kişinin kimlik bilgisi sorgulandı, 147 bin 580 arac¸ ve 18 bin 643 umuma ac¸ık is¸ yeri kontrol edildi.

Cinayet, yağma, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel taciz, çocuğun cinsel istismarı, uyuşturucu ticareti, FETÖ/PDY ve diğer silahlı terör örgütlerine üye olmak, kaçakçılık ile diğer suçlardan aranan 3 bin 673 kişi yakalandı.

Uygulamada ruhsatsız 14 tabanca ve 23 av tu¨fegˆi ile 14 kurusıkı tabanca, bin 671 mermi, 17 kesici ve delici alet, 375 gram uyuşturucu, 15 uyuşturucu hap, 33 litre kac¸ak ic¸ki ve bin 280 paket kac¸ak sigara ele geçirildi.

Denetimlerde 4'ü c¸ocuk olmak u¨zere 94 kayıp bulundu, bin 830 kişi hakkında adli ve idari is¸lem yapıldı.

Uygulamada 13 is¸ yeri kapatıldı, aranan 221 araç bulundu, 944 arac¸ trafikten men edildi.



