FETÖ'nün "Altınşehir" yapılanması sanığına hapis cezası

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Ege Bölgesi'nde "Altınşehir" adı altında yeni yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Şahin ve avukatı katıldı.

Duruşma savcısı, önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrar ettiğini belirterek Şahin'in "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme başkanının, emniyetten gelen dijital materyallerin incelenmesi sonucunda, sanığın örgütün haberleşme programı "Falcon"u kullandığına ilişkin tespitin yapıldığını belirtmesinin ardından söz alan Şahin, son kullandığı cep telefonunu ikinci el satın aldığını, böyle bir programı yüklemediğini ve kullanmadığını savundu.

Hayatı boyunca silah kullanmadığını beyan eden Şahin, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasını kabul etmediğini söyleyerek, "Yaklaşık 19 aydır tutukluyum. Beraat ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum ettiği sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.