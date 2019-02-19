Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Cezaevine gönderilen bellekten FETÖ elebaşının görüntüleri çıktı

Cezaevine gönderilen bellekten elebaşının görüntüleri çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü () üyeliği iddiasıyla tutuklanan şüpheliye gönderilen takım elbisenin cebinde bulunan harici bellekte, örgütün elebaşı 'in sohbet videolarının da yer aldığı tespit edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.2.2019 12:03 Güncelleme Tarihi: 19.2.2019 12:10
Cezaevine gönderilen bellekten FETÖ elebaşının görüntüleri çıktı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, önceden FETÖ'ye bağlı bir dershanede öğretmen olarak çalışan ve örgüt üyeliği iddiasıyla tutuklanarak Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine konulan E.K, duruşmaya çıkmadan önce eşi Ü.K'dan takım elbise istedi.

İÇ CEBİNDE FLASH BELLEK

Ü.K, kargo aracılığıyla takım elbiseyi cezaevine yolladı. Cezaevinde yapılan kontrolde takım elbisenin ceket iç cebinde bir flash bellek olduğu belirlendi. Konu, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına bildirildi. Başsavcılık, konuya ilişkin idari ve adli soruşturma başlattı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, incelemek üzere belleğe el koydu. Ekipler, hedefi dışında açılması durumunda içerisindeki bilgileri silebilecek özellikte ayarlanmış olabileceği ihtimaline karşı belleğin imajını aldı.

Yapılan incelemede belleğin içerisinde ders notlarıyla FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "sohbet" videolarının da olduğu tespit edildi.

FETÖ'cünün valizinden çıkanlar şok etti

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Cezaevine gönderilen bellekten FETÖ elebaşının görüntüleri çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN