FETÖ, İslam’ın Dört Halifesi’ni de istismar etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasıyla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Örgütün kontrolü altındaki muvazzaf askerleri dört kişilik hücrelere böldüğü, bu hücredeki askerleri de manen etkilemek amacıyla İslam'ın Dört Halifesi olan Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali'nin isimlerini kod adı olarak verdiği belirlendi.

Bu bilgi İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde örgüt imamlarıyla ankesörlü telefonlar üzerinden haberleştiği tespiti üzerine hakkında örgüt üyeliğinden açılan davada yargılanan D.E isimli askerin duruşması sırasında bir tanığın ifadesiyle ayyuka çıktı.

Davanın duruşmasında bilgi veren S.Ö isimli kişi kendisinin de D.E ile aynı hücrede bulunduğunu, dört kişi olduklarını ve örgüt imamının kendilerine yaş sıralamasına göre İslam'ın Dört Halifesi'nin isimlerini kod olarak verdiğini ifade etti.

Yargılama sonucu Fetullahçı Terör Örgütü'nün askeri yapılanması kapsamında yer alan D.E'ye 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. D.E'nin örgüt toplantılarına katıldığı, himmet (örgüte para yardımı) verdiği ve örgütün askeri yapılanmasına dâhil olduğu kaydedildi.

FETÖ, HZ. PEYGAMBER'E SAYGISIZLIK YAPTI

Bilindiği gibi Fetullahçı Terör Örgütü, özellikle iş adamlarının bir araya getirdiği himmet toplantılarında manen Hz. Peygamber'in de bulunduğunu iddia ederek daha fazla himmet toplama adına İslam'ı kullandığı gibi ve Hz. Peygamber'e de saygısızlık yaparak O'nun üzerinden insanları sömürüyordu.

DİZİLERİ BEYİN YIKAMAK İÇİN KULLANDI

Terör örgütü, Samanyolu TV'de Şefkat Tepe isimli dizide ise Hz. Peygamber'in güya bir ışık halesi olarak bir kamyonet kasasına bindirildiği sahneyle Hz. Peygamber'i kullanmış ve beyin yıkamaya çalışmıştı. Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ayrıca yıllarca Hz. Peygamber'i rüyasında gördüğünü söyleyerek İslam'ı istismar etmiş, hatta 17-25 Aralık sonrası bir dönem de rüyasında Hz. Muhammed Mustafa'yı (s.a.v) rüyasında gördüğünü belirtip sosyal medya mecrası olan Twitter'dan "Tweetleri ikiye katlayın!" yalanını söyleyerek istismarda sınırları zorlamıştı.