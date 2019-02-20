Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Başkan Erdoğan Ankara'da Yaşlılık Şûrasında konuşuyor

Başkan Erdoğan 'da Yaşlılık Şûrasında konuşuyor

Başkan 'de konuşuyor. İşte açıklamalarından öne çıkanlar;

Giriş Tarihi: 20.2.2019 13:19 Güncelleme Tarihi: 20.2.2019 13:43
Başkan Erdoğan Ankara'da Yaşlılık Şûrasında konuşuyor

YAŞLILARINI EN YÜKSEK MAKAMA OTURTAN BİR KÜLTÜRÜMÜZ VAR

"Gelişmiş ülkeler yaşlanan nüfusu nedeniyle endişe içinde. Bizim gibi ülkeler için nüfus güçtür. Onun için gençlerimize en az 3 çocuk, mümkünse daha fazla tavsiye ediyoruz. Yaşlılarını en yüksek makama oturtan AK saçlı diyerek bilgeliği onularla simgeleyen bir kültüre sahibiz.

ASIL AKLIMIZ BURUŞTUĞUNDA YAŞLANIRIZ

Aynı şehirde yaşayıp anne babalarımızı torunlarıyla en azından hafta sonu bir araya getiremiyorsak vebal altındayız demektir. İnsan gençliğinde öğrenirken yaşlılığında anlar. Asıl aklımız buruşmaya başladığında yaşlanırız. Her birinize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Kalın sağlıcakla.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan Ankara'da Yaşlılık Şûrasında konuşuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN