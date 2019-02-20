Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Altındağ'ın semtlerindeki tüm kardeşlerimi selamlıyorum. Maşallah şu katılıma bakın, şu coşkuya bakın. Bu ilçemiz kuruluşundan itibaren AK Parti'ye verdiği destekle milli iradenin sesi olmuştuR. Şuana kadar girdiğimiz 14 seçimin tamamında Altındağlı kardeşlerimizin çok büyük desteğini aldık. Eski Türkiye heveslilerinin özellikle bizlere saldırdığı dönemlerde Altındağ hep yanımızda oldu. Tarihimizin ilk doğrudan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Altındağ, %65,5 gibi büyük bir oranla şahsımı destekledi. Sizler 24 Haziran seçimlerinde şahsımı %66 oy oranı ile şahsımı cumhurbaşkanlığına layık gördünüz.

Şimdi Altındağlı kardeşlerimi sormak istiyorum. 31 Mart'ta ülkene sahip çıkıyor musun? Altındağ, 31 Mart'ta milli iradeye sahip çıkıyor musun? Altındağ, tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyor musun? Altındağ, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na evet diyor musun?

31 Mart DEAŞ ve PKK gibi terör örgütleri üzerinden ülkemizin bekasına kast edenlere indirilmiş ağır bir darbe olacaktır inşallah.

Kardeşlerim siyaset gündemini en az bizler kadar sizler de iyi takip ediyorsunuz. Kimlerin kimlerle kol kola yürüdüğünü görüyorsunuz. İşte CHP'yi görüyorsunuz. Talimet nereden geliyor, Kandil'den geliyor. Kesinlikle CHP, terör örgütünün desteklediği HDP, adı İyi Parti olan parti ve Saadet. Bu partiler kol kola yürüyorlar. Talimata göre bazı yerlerde aday çıkarmıyorlar... Ben halkıma inanıyorum. Bu terör örgütlerinin dayanışma halde olduğu bu seçimlerde sandıkta bunlara güzel bir tokat vuracağız.

Bu seçimlerde AK Parti ve MHP ortak çalışmalarda bulunacak. Öncelikle oylarımızı konsolide etmeliyiz. Sizlerin kimlerin gündeminde neler olduğuna dikkat etmenizi istiyorum. Bizim gündemimizde Türkiye'yi hayalleriyle buluşturmak var. CHP ve zillet ittifakının gündeminde ise sadece kendi küçük hesapları ve koltuk kavgaları var. Biz ihya etmenin, inşa etmenin mücadelesini veriyoruz, CHP ise yıkmanın ve yasaklamanın peşinde.

SON 17 YILDA ATTIĞIMIZ HER ADIMDA CHP ZİHNİYETİNİ KARŞIMIZDA BULDUK

Son 17 yılda attığımız her adımda CHP zihniyetini karşımızda bulduk. Terörle mücadelede yanımızda olmadılar. Güvenlik güçlerimizin moralini bozmak için açıklamalarda bulundular. 17-25 Aralık'ta FETÖ'nün montajlarını grup kürsülerinde kiraya verdiler. 15 Temmuz'da FETÖ'cü alçaklarla anlaşıp milletin arasından kaçıp gittiler. Basın özgürlüğü diyerek FETÖ'nün paçavraları önünde sabahlara kadar nöbet tuttular.

BİZİ EN ÇOK YARALAYAN CHP'NİN RUMLARIN AĞZI İLE KONUŞMASIDIR Önceki gün bir CHP'li çıkmıl petrol ve doğalgaz arama çalışmamızı eleştiriyor. Türkiye'yi bu arama faaliyetlerini son bulmaya çağırıyor. Biz zaten bu çağrıları Rumlar'dan işitiyorduk. Diğer ülkelerden de işitiyorduk. Rumların ve diğerlerinin rahatsız olması normaldir. Bizi en çok yaralayan CHP'nin Rumların ağzı ile konuşmasıdır. Böyle bir şey ile anamuhalefetin gurur duyması gerekir.

"Bizi en çok yaralayan CHP'nin Rumların ağzı ile konuşmasıdır"

CHP VE RUMLAR İSTİYOR DİYE FAALİYETLERİMİZİ DURDURMAYACAĞIZ

Elbette biz Rumlar ve kimi CHP'liler istemiyor diye faaliyetlerimizi durdurmayacağız. Milletimizin hasretle beklediği müjdeli haberleri vereceğiz. Sevgili Altındağlılar hesabı biz milletimize veriyoruz.

BİLKENT HASTANESİ'NİN 14 MART'TA RESMİ AÇILIŞINI YAPIYORUZ

Semt pazarlarının, spor komplekslerinin sizlere hayırlar getirmesini ümit ediyorum. Tek kalemde 306 trilyon lirayı aşan yatırım, eser, proje ve hizmeti Altındağlı kardeşlerimizin kullanımına sunmuş oluyoruz. Bilkent Hastanesi'nin 14 Mart'ta resmi açılışını yapıyoruz. Şu an itibarıyla hasta kabulüne başlamış durumda. Bu benim ta belediye başkanlığımdan itibaren hedefimdi, gayemdi. Türkiye'yi şehir hastaneleriyle donatmak. Şimdi de büyükşehirlerde, bazı illede, Isparta, Mersin, Yozgat'ta bunların hepsini yapıyoruz, yapacağız. 14 Mart'ta Etlik Şehir Hastanesi'ni hizmete açıyoruz.

ANKARA'YA 13 MİLLET BAHÇESİ YAPIYORUZ

Kültür Yolu projesiyle Ankara tarihini günümüze taşıyoruz. Ankara Kalesi'nin Ak kale burcundan başlayıp Atatukel'de sonuçlanacak 12 kilometrelik yolu bir kultür yolu haline getiriyoruz. Ankara Kalesi'nin tarihi değerini ortaya çıkaran çalışmalarımız var. Burasını turistlerin kullanımına kazandıracağız. Ankara'ya 13 millet bahçesi yapıyoruz. Bunlardan 4 tanesi Altındağ ilçemizde olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Altındağ'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu